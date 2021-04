Béni Mellal: Caravane médicale au profit des habitants de “Tit Nabal”

samedi, 3 avril, 2021 à 15:57

Béni Mellal – Le club “Mohandiss Al Bassma” a organisé récemment en partenariat avec le club de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, une caravane médicale au profit des habitants du douar “Tit Nabal” dans la commune d’Aghbala à environ 100 km de la ville de Béni Mellal.

Dans le cadre de cette caravane, troisième du genre, quelque 365 consultations médicales ont été effectuées gracieusement au profit des habitants du douar de “Tit Nabal” qui ont bénéficié également de dons de médicaments.

Il a été procédé aussi lors de cette initiative à la réhabilitation des salles de cours de certaines écoles du village ainsi que l’équipement de quelques bibliothèques murales outre la mise en place d’un espace de divertissement pour les écoliers.

Au menu de cette campagne, figuraient également des activités de sensibilisation sur diverses thématiques notamment “la création de coopérative agricole”, “le planning familial”, “la santé dentaire” outre la distribution de vêtements, de jouets et de cadeaux aux enfants du village.Mohandiss Albassma est un club social bénévole créé par un groupe d’étudiants en cycle d’ingénieur à la faculté des sciences et techniques de Béni Mellal. Le club a été créé en 2018 et comprend plus de soixante-dix membres.