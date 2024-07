Béni Mellal : Célébration de la journée internationale des coopératives

jeudi, 11 juillet, 2024 à 22:24

Béni Mellal – La délégation régionale de l’Office du développement de la coopération (ODCO) a organisé, jeudi à Béni Mellal, une rencontre de communication à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des coopératives.

Organisée en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette rencontre a été l’occasion de dresser le bilan positif du mouvement coopératif dans la région et de mettre en avant l’important effort engagé par les femmes membres des coopératives de la région en vue de l’amélioration de leurs revenus et conditions de vie.

Selon les données de l’ODCO, présentées à cette occasion, la région Béni Mellal-Khénifra compte 4377 coopératives soit 8,13% du nombre global de coopératives au niveau national qui opèrent dans plusieurs secteurs d’activités dont l’agriculture (2884 coopératives), l’artisanat (842), le commerce et les services (164) et une dizaine d’autres secteurs qui contribuent à lutter contre la vulnérabilité et à la création d’emplois productifs.

Ces coopératives comptent plus 79 mille membres soit 6.89% du nombre global des membres des coopératives, dont plus de 64 mille opérant dans le domaine de l’agriculture et 6612 dans le secteur de l’artisanat.

La ventilation des coopératives par province fait ressortir une forte concentration de celles-ci dans la province de Khouribga avec 1195 coopératives. La province de Khouribga est talonnée par Azilal qui compte 1054 coopératives, Khénifra avec 734, Fkih Ben Salah avec 713 et 681 coopératives au niveau de la province de Béni Mellal.

Selon les données de l’ODCO à Béni Mellal-Khénifra, la région compte quelque 507 coopératives féminines, ce qui représente 6.88% du nombre global des coopératives féminines au niveau national. Le nombre des coopératives de jeunes se chiffre, quant à lui, à 231.

Intervenant à cette occasion, le délégué régional de l’ODCO à Béni Mellal-Khénifra, Taoufik Riad a indiqué que cette rencontre qui a rassemblé plusieurs intervenants dans le domaine de l’économie sociale et solidaire intervient dans le sillage de la célébration de la Journée internationale des coopératives qui met en exergue la contribution de premier plan des coopératives et leur rôle majeur dans la lutte contre la précarité.

La célébration de la journée internationale des coopératives est une occasion pour rendre hommage aux coopératives pionnières et pour dresser le bilan des actions des divers partenaires en plus de s’arrêter sur les problèmes qui font barrage à l’évolution du mouvement coopératif régional, a-t-il fait savoir.

Organisée en partenariat avec la coopérative Aoujgal Eagles pour le tourisme à Béni Mellal Khénifra, cette rencontre a rendu un hommage appuyé à une dizaine de femmes membres et présidentes de coopératives de la région de Béni Mellal-Khénifra, lesquelles contribuent à une redistribution plus équitable des richesses, à l’élimination de la pauvreté, à la création d’emplois productifs et à la promotion de l’intégration sociale.

Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour répondre à leurs besoins et leurs aspirations économiques, sociales et culturelles communes, au moyen d’une entreprise leur appartenant en commun et régie démocratiquement.

Célébrée sous le thème « Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous », la journée internationale des coopératives met en avant les contributions actuelles et historiques des coopératives à un avenir durable en accélérant les efforts pour mettre en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030.

Le thème de cette année s’aligne avec celui du prochain Sommet de l’avenir, une manifestation de haut niveau qui rassemblera les dirigeantes et dirigeants du monde entier afin de créer un consensus international nouveau et de décider ensemble comment améliorer le présent et préserver l’avenir.