Béni Mellal : La généralisation du préscolaire érigée en priorité absolue

mercredi, 23 octobre, 2024 à 14:47

Béni Mellal – La généralisation de l’enseignement préscolaire dans la province de Béni Mellal a été érigée en priorité absolue par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans le but d’offrir aux enfants en bas âge issus des milieux reculés la possibilité d’apprendre à lire et à écrire en plus de développer leur potentiel cognitif et social.

L’INDH n’a eu de cesse, depuis son lancement, d’apporter un soutien de taille à l’éducation en luttant contre les obstacles handicapant l’excellence scolaire des enfants des localités fortement rurales dans une démarche équitable qui permet à ces enfants de jouir des mêmes droits que ceux des zones urbaines.

Ainsi, la province compte, à ce jour, quelque 115 unités du préscolaire, créées entre 2019 et 2023 et bénéficiant à 2669 apprenants dont 1252 filles.

La généralisation du préscolaire qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’impulsion du capital humain des générations montantes de la 3ème phase de l’INDH se poursuit à un rythme soutenu favorisant le développement des capacités cognitives et affectives de la petite enfance ainsi que les habiletés sensorio-motrices et spatio-temporelles de celle-ci.

L’ensemble de ces unités ont été mises en place dans le cadre de l’axe “Soutien au préscolaire en milieu rural” en étroite collaboration avec la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire qui assure la gestion de ces unités via un programme de sélection et de formation des éducateurs dans le domaine du développement des compétences sensori-motrices, cognitives, émotionnelles et sociales des enfants.

Dans une déclaration à la MAP, Amal Massadi de la Division Action sociale de Béni Mellal a souligné que l’INDH dans le cadre du Programme d’impulsion du capital humain des générations montantes poursuit la généralisation du préscolaire à un rythme intense pour couvrir l’ensemble des communes de la province, relevant que le CPDH contribue au développement de la petite enfance en se projetant dans le futur à travers l’anticipation de la lutte contre les difficultés d’apprentissage chez ces enfants.

De son côté, Ahmed Dougani, responsable provincial de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire à Béni Mellal a souligné que la généralisation du préscolaire s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et le ministère de l’Education nationale, rappelant que la Fondation offre l’ensemble des conditions d’épanouissement aux enfants au moyen d’activités didactiques favorisant leur ouverture et épanouissement et d’autres, pratiques comme le modelage, le dessin, les jeux et autres.

Le préscolaire est une étape décisive dans la vie de l’enfant en ce sens qu’elle conditionne le bon déroulement du parcours éducatif de chaque apprenant et lutte contre les inégalités dans l’accès à l’éducation.