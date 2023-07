Béni Mellal : Inauguration et lancement de projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 27 juillet, 2023 à 15:27

Béni Mellal – Plusieurs projets de développement ont été lancés et d’autres inaugurés, mardi dans la province de Béni Mellal, à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Glorieuse Fête du Trône.

Le Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, a ainsi supervisé, l’inauguration de plusieurs projets de développement dans la commune d’Aït Oum El Bekht, avec une enveloppe globale de 140 MDH dans le cadre de la poursuite du désenclavement de cette zone à forte dominante montagneuse.

Le wali de la région et la délégation l’accompagnant ont procédé, ainsi, à l’inauguration de la route reliant le douar d’Ait Akmouche et la route provinciale 3200 sur une longueur de 10 km. Dotée d’une enveloppe financière d’environ 8 MDH, cette route a été réalisée dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

S’agissant du renforcement de l’offre éducative, le wali de la région et la délégation qui l’accompagne ont procédé à l’inauguration du collège Aït Oum El Bekht.

Fruit d’une convention de partenariat entre la wilaya, le Conseil de la région et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, cet établissement a été financé pour un montant d’environ 10,6 MDH.

Le Wali de la région a également pris connaissance des projets programmés ou en cours de réalisation au niveau de la commune d’Aït Oum El Bekht.

Ces projets dont le montant global s’élève à environ 122 MDH sont répartis sur les secteurs des infrastructures, de l’électrification, de l’approvisionnement en eau potable, de l’éducation, de la santé et du renforcement de l’offre sportive.