Béni Mellal-Khénifra : 231 km de séguias aménagées depuis le lancement de la Stratégie Génération Green

lundi, 26 février, 2024 à 12:19

Dans un contexte marqué par une conjoncture climatique critique et un stress hydrique de plus en plus inquiétant dans la région de Souss-Massa, la Régie autonome multiservices d’Agadir (RAMSA) a eu recours aux eaux non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usées épurées, qui constitue une alternative pour contribuer à la préservation de l’équilibre hydrique du Grand Agadir.