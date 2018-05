Beni Mellal-Khénifra: Plus 54.000 candidats aux examens du baccalauréat session de juin 2018

mardi, 29 mai, 2018 à 12:18

A l’approche de ce mois béni, particulièrement durant les derniers jours du mois de Chaâbane, les mères de familles se mettent déjà à préparer, dans une ambiance chaleureuse et féerique, les gâteaux fourrés et friandises incontournables comme la chebbakia et le sfouf, pour que la table du “Ftour” (rupture du jeûne) soit appétissante et savoureuse.