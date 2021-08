Béni Mellal-Khénifra: Plus de 786 mille personnes totalement vaccinées à ce jour contre la Covid-19

lundi, 2 août, 2021 à 11:28

Béni Mellal – Un total de 786.592 personnes ont été totalement vaccinées à ce jour contre le Covid-19 au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, apprend-on auprès de la Direction régionale de la Santé.

Dans ce sens, un total de 1.690.184 personnes ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid et 786.592 autres se sont vues administrer la deuxième dose, a indiqué à la MAP, Hicham Choubi, le chargé de communication à la Direction régionale de la Santé à Béni Mellal-Khénifra.

M. Choubi a rappelé dans ce sens que la situation épidémiologique au niveau de la région a connu une augmentation significative des cas positifs à la Covid-19, appelant l’ensemble des habitants de la région à respecter scrupuleusement les mesures barrières recommandées par le Comité national scientifique ad hoc et les autorités sanitaires du Royaume, notamment, le port correct du masque, l’hygiène, le respect de la distanciation physique et l’évitement des rassemblements inutiles.

L’objectif de la campagne régionale de vaccination à Béni Mellal-Khénifra est la vaccination de 80% de la population, soit environ 1.705.654 personnes.

Le nombre de cas positifs à la Covid-19 a significativement augmenté ces trois dernières semaines, selon les données du ministère de la Santé, qui exhorte les citoyennes et citoyens à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité et de vigilance citoyenne pour aller de l’avant dans la préservation des acquis et éviter toute recrudescence de la pandémie.