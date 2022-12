Béni Mellal-Khénifra : Le CRDH dresse le bilan de la troisième phase de l’INDH

jeudi, 15 décembre, 2022 à 18:35

Béni Mellal – Le Comité régional de développement humain (CRDH) de Béni Mellal a tenu, mercredi, une réunion consacrée à l’examen du bilan des réalisations de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans sa troisième phase.

Présidée par le Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, cette session à laquelle ont pris part les gouverneurs des provinces de la région, le président du Conseil régional et les membres du CRDH a été consacrée à l’examen et l’approbation de plusieurs conventions ainsi qu’à la présentation d’une feuille de route régionale pour la prévention et la lutte contre les carences en micronutriments.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région a indiqué que plusieurs projets ont été financés dans la région de Béni Mellal-Khénifra, au cours des quatre dernières années, dans le cadre de l’INDH, ajoutant que ces projets ont permis de renforcer les infrastructures, d’améliorer les conditions socio-économiques et les services sociaux dans le milieu rural et de créer une nouvelle dynamique relative au soutien à l’emploi et à la formation des jeunes, outre la promotion de l’offre sanitaire et de l’éducation des générations futures.

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des projets programmés et la concertation des efforts des parties prenantes de la région pour pallier toutes les contraintes posées au niveau de la programmation et de la mise en œuvre des projets de la phase III de l’INDH, pour assurer notamment la durabilité de l’impact des projets réalisés, la diversification des sources de financement ainsi que le renforcement des mécanismes de gouvernance.

Au cours de cette session, le chef de la division de l’action social à la Wilaya de la région a donné une présentation dans laquelle il a abordé les réalisations de l’INDH au titre des années 2019-2022 et a présenté les trois conventions de partenariat adoptées à l’unanimité, à savoir, la convention de partenariat entre le ministère de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, la wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra et le Conseil de la région, destinée à promouvoir les conditions socio-économiques des femmes en situation difficile et des personnes en situation de handicap, pour un coût total de 20 millions de dirhams ainsi que la convention de partenariat entre la Wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra (Comité régional du développement humain) et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation, visant à développer le programme de soutien scolaire au profit des élèves internes dans la région.

Il s’agit également de la convention de partenariat relative à l’école numérique, destinée à fournir des formations liées aux domaines des technologies modernes de l’informatique et de la digitalisation pour une période de deux ans, renouvelable au profit d’une cinquantaine de jeunes stagiaires de la région de façon annuelle.

Il a été également procédé à la présentation d’une feuille de route régionale visant à prévenir et à lutter contre les carences en composés et en nutriments, en particulier les carences en vitamines A et D, en iode et en fer, qui entraînent des problèmes sanitaire, notamment chez les enfants, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes.

Cette feuille de route ambitionne de renforcer et d’unifier les programmes pour faire face à ce problème, en renforçant la coordination entre acteurs, en améliorant le suivi et la sensibilisation, et en développant la recherche et l’évaluation.

Cette réunion a été marquée par plusieurs interventions au cours desquelles les participants ont débattu d’une série de questions et de suggestions à même d’améliorer la gouvernance et la mise en œuvre de diverses initiatives et projets dans le cadre de l’INDH.