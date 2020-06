Béni Mellal-Khénifra : Deuxième réunion du comité régional en charge du décollage économique post-confinement

mercredi, 3 juin, 2020 à 20:27

Béni Mellal – Le comité régional chargé d’élaborer une stratégie pour le décollage économique dans la région de Béni Mellal-Khénifra a tenu sa deuxième réunion consacrée à la relance du secteur industriel et entrepreneurial, et ce dans le sillage de la lutte contre les répercussions socio-économiques induites par la pandémie du Covid-19.

La réunion du comité régional en charge de l’élaboration d’une stratégie régionale de décollage économique a été consacrée aux moyens à même de surmonter les effets induits par l’arrêt des activités en raison de la pandémie, et aux incitations mises en place par le conseil de la région pour le soutien à l’immobilier industriel à hauteur de 50% du coût de la propriété outre le fonds de décollage industriel et de la plateforme numérique mise en place par le Centre régional d’investissement (CRI).

Au cours de cette réunion, les parties se sont engagées à achever tous les programmes liés à la réhabilitation de la zone industrielle de la région, soulignant la nécessité de maintenir des emplois dans le secteur minier, d’autant plus que la plupart des sociétés minières de la région ont poursuivi leurs activités.

En ce qui concerne le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), le comité a salué l’importance des efforts déployés par l’Agence régionale d’exécution des projets, par sa poursuite de la mise en œuvre de tous les programmes annoncés en début d’année, qui intéressent notamment le programme de réduction des disparités sociales et territoriales, le programme de réhabilitation des centres émergents, les programmes d’approvisionnement en eau et électricité, et la mise en œuvre de projets de partenariat avec le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé.

Le comité a également examiné les effets secondaires de l’état d’urgence sanitaire sur le secteur agricole, en particulier le secteur de l’élevage, en raison de la fermeture des marchés hebdomadaires et du coût élevé de la main-d’œuvre pour le reste des cultures saisonnières.