Béni Mellal-Khénifra : Face au Covid-19, les acteurs de la société civile sitôt solidaires!

mardi, 7 avril, 2020 à 23:04

Béni Mellal – Depuis l’annonce par le Royaume de l’état d’urgence sanitaire, la société civile de la région Béni Mellal-Khénifra a joué un rôle de premier plan dans la lutte et la prévention contre le Covid-19 faisant preuve d’un sens élevé de civisme et d’une solidarité humaine sans faille.

Les associations de la société civile ont déployé des efforts colossaux dans le cadre de la supervision des initiatives humanitaires relatives à la distribution de kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses, aux veuves et aux personnes ayant des besoins spécifiques, ou à travers des campagnes de sensibilisation visant à faire respecter les consignes des pourvois publics avec à leur tête l’état d’urgence sanitaire décrété par le Royaume.

La société civile de la région de Béni Mellal-Khénifra, en étroite coordination avec les autorités locales, n’a ménagé aucun effort pour atténuer les souffrances et dissiper les contraintes des citoyens, notamment ceux frappés de plein fouet par cette crise mondiale.

A Béni Mellal, les acteurs de la société civile, sitôt solidaires, ont contribué de la manière la plus grande qu’elle soit aux opérations de distribution d’aides alimentaires au profit de 50.000 familles nécessiteuses au moment où plusieurs associations à Khénifra supervisent quotidiennement les opérations de distribution de paniers de denrées alimentaires au profit des familles à faible revenu, et ce dans le cadre de l’élan solidarité engagé au niveau national pour enrayer la propagation de la pandémie du Covid-19.

Même son de cloche, pour les associations d’Azilal, de Fqih Ben Salah, de Khouribga, de Oued Zem et de Kasbat Tadla, qui sur les pas de leurs confrères multiplient les actions solidaires avec comme toile de fond la consécration des valeurs de solidarité et d’entraide conformément à l’élan de solidarité nationale initié par les forces vives du pays dans l’ensemble des régions du Royaume.

Fortement appréciée par les populations locales des provinces de la région Béni Mellal- Khénifra, ces initiatives humanitaires de la société civile qui visent à diminuer l’impact socio-économique de la pandémie du coronavirus, ont avant tout affirmé le rôle si bien important de la société civile dans la défense des causes de l’humanité comme le prouve la pandémie du coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP, Mostapha Fettah, acteur de la société civile à Azilal a souligné que toute une chaîne de solidarité s’est mise en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus en ce sens que les associations se sont impliquées de manière volontaire dans les efforts de lutte contre la propagation de cette épidémie, à travers des initiatives humanitaires ciblant notamment les familles pauvres et nécessiteuses qui ont perdu leurs ressources financières.

M. Fettah initiateur de l’action “Restez chez vous et je vous ramène ce dont vous avez besoin” a souligné que plusieurs jeunes se portent volontaires pour répondre aux besoins des familles et pour leur livrer à domicile les produits dont ils ont besoin au quotidien et ce, via des lignes téléphoniques mises en service à cet effet.

S’ajoute à cela des initiatives comme la distribution de kits alimentaires au profit des sans-abri et la désinfection et stérilisation de la ville, a-t-il lancé.

Pour Amal Jarfaoui, présidente de l’association “Vie pour les diabétiques” à Khenifra a souligné que depuis le début de la crise sanitaire, son association s’est impliquée de manière volontaire et positive dans les opérations de sensibilisation de la population quant au respect des mesures de quarantaine et des directives du ministère de la Santé relevant que l’activité de son association s’est étendue à des examens et analyses médicaux effectuées pour les personnes vulnérables tels que les diabétiques.