Béni Mellal-Khénifra: Impact positif des dernières précipitations sur les cultures et les pâturages (Directeur régional)

mardi, 9 mars, 2021 à 11:45

Béni Mellal – Le retour tant attendu des pluies dans la région Béni Mellal-Khénifra et les récentes précipitations enregistrées au niveau de la région ont contribué positivement à l’amélioration de la nappe phréatique, des pâturages et des différentes cultures, en particulier des céréales d’automne, des betteraves à sucre et des arbres fruitiers, a indiqué, le Directeur régional de l’Agriculture Hssain Rahaoui.

Dans un entretien à la MAP, M. Rahaoui a relevé que la moyenne régionale des précipitations enregistrées au 1er mars était d’environ 216 mm, notant que les dernières précipitations ont permis d’améliorer le taux de remplissage des principaux barrages de la région, dont ceux de Bin El Ouidane qui s’élève à 26% avec une capacité de stockage de 319 millions de mètres cubes et à 31% pour celui d’Ahmed El Hansali qui a une capacité de stockage de 208 millions de mètres cubes.

Ces récentes pluies ont remonté le moral aux agriculteurs et producteurs de la région et seront sans nul doute bénéfiques pour l’actuelle campagne agricole, a-t-il dit, ajoutant que la culture de la betterave sucrière a bénéficié des facteurs de production pour quelque 9.966 hectares.

En ce qui concerne la filière des céréales d’automne, M. Rahaoui a assuré que les récentes précipitations et chutes de neiges ont joué un rôle efficace dans l’accélération du rythme des opérations de labour et de plantation, expliquant que la superficie cultivée atteint actuellement 587.816 hectares, soit 94% de la superficie programmée pour la région.

Cette superficie est répartie sur la zone irriguée (55.688 ha) et les zones d’agriculture pluviale (532.128 ha). La filière de multiplication des semences sélectionnées a également connu la même cadence de labourage et de plantation, a-t-il précisé, indiquant que la superficie actuellement cultivée s’établit à 7.368 hectares, ce qui représente 89% de la superficie programmée.

La région de Béni Mellal-Khénifra a, d’autre part, connu une forte demande des agriculteurs pour ce qui est des semences sélectionnées en raison des importantes pluies. Dans ce sens, la quantité de semences sélectionnées distribuées jusqu’au 1er mars s’élève à environ 93.684 quintaux, soit l’équivalent de 99% du total des semences allouées à la région, tandis que la quantité d’engrais distribuée se chiffre à environ 11.600 quintaux.

D’autre part, le directeur régional de l’agriculture a souligné que la région se distingue par la richesse en ressources naturelles, notamment en eau, et dispose d’un réservoir hydraulique, en ce sens, qu’elle comprend plusieurs bassins d’eau et grands barrages, tout comme ceux de Ahmed El Hansali et de Bin El Ouidane, outre la diversité de sa flore et des cultures réparties sur une superficie de 960.000 hectares de céréales, d’oliviers, de pâturages, de légumineuses, de légumes, de betteraves sucrières d’agrumes et d’arbres fruitiers.

Pour les produits animaux et d’origine animale, la région compte plus de 4,4 millions de têtes, dont 69% d’ovins, 21% de caprins et 10% de bovins.

Région agricole par excellence, Béni Mellal-Khénifra dispose d’une superficie agricole d’environ 1 million d’hectares et d’une superficie irriguée de 200.000 ha, soit 14% de la superficie irriguée nationale.

Le secteur agricole contribue à hauteur de 18,6% au PIB régional grâce notamment à une production agricole abondante et variée, contribuant selon les filières de 12% à 30 à la production nationale. La proportion de cette contribution atteint pour certains produits de terroir 40% à 90%.