Béni Mellal-Khénifra : Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19

jeudi, 28 janvier, 2021 à 23:48

Béni Mellal – La campagne de vaccination contre le virus de la Covid-19 dans la région de Béni Mellal-Khénifra, a été, lancée jeudi soir au sein de l’hôpital régional de Béni Mellal.

A cette occasion, 12 professionnels de la Santé relevant de la province de Béni Mellal y compris le directeur régional ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid. Des professionnels de la Santé relevant des quatre autres provinces de la région ont également reçu leurs premières doses, et ce dans le respect strict du protocole sanitaire en vigueur.

Selon la Direction régionale de la Santé, l’objectif de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra est la vaccination de 80% de la population, soit environ 1.705.654 habitants âgés de plus de 18 ans. Un total de 267 stations de vaccination fixes et 909 stations mobiles ont été prévues à cette fin.

Dans le cadre de cette campagne de vaccination, les cadres de la santé toutes catégories confondues seront mobilisés et des comités de supervision et de suivi aux niveaux régional, provincial et communal ont été formés. Aussi, les listes du personnel médical et infirmier affecté aux 387 équipes de vaccination au niveau de la région ont été établies.

Un circuit d’approvisionnement du vaccin a été mis en place afin de préserver la qualité de celui-ci et les conditions de son stockage durant son acheminement de la pharmacie régionale aux stations de vaccination, d’après la même soure.

Un plan et des mécanismes d’enregistrement des bénéficiaires de cette campagne de vaccination ont été également élaborés, a fait savoir la Direction régionale de la Santé, précisant que des tablettes électroniques ont été mises à la disposition des équipes de vaccination par le ministère de la Santé en vue d’enregistrer les données des personnes vaccinées.

Tout au long de cette campagne, un dispositif de suivi de l’état de santé des bénéficiaires pendant et après la vaccination sera déployé, et ce dans le cadre du programme de pharmacovigilance, en plus de la mobilisation des ressources financières requises pour la gestion des déchets médicaux utilisés lors de cette opération.