Béni Mellal- Khénifra : Lancement d’un vaste programme culturel à distance

samedi, 9 mai, 2020 à 15:22

Béni Mellal – La Direction régionale de la culture, de la jeunesse et des sports à Béni Mellal-Khénifra a procédé au lancement d’un programme culturel et artistique à distance sous le thème “Focus sur les centres culturels”, et ce dans le cadre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Ce programme interactif qui sera entériné tout au long du mois de mai (1er-31 mai) a été mis sur pied en coordination avec les différentes institutions culturelles affiliées à la direction régionale de la culture.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports -Département Culture- de manière à contribuer à faire face à la pandémie, indique un communiqué de la direction régionale.

Le programme susmentionné, qui couvre le mois de mai et prend en compte les particularités du mois béni du Ramadan, vise à encourager la créativité culturelle et à élever toutes les formes de son expression, et à assurer une communication continue avec les artistes et les groupes artistiques et des férus de la chose qui fréquentent régulièrement les institutions culturelles et artistiques affiliées au département de la Culture dans ladite région.

Le programme qui comprend une variété d’activités culturelles et artistiques, destinées à différentes souches sociales, comprend des rencontres, des débats et des soirées artistiques, en plus d’ateliers de formation, de concours culturels et de séminaires. Il sera également marqué par la célébration à distance de la Journée nationale du théâtre et celle de la musique.

Le programme sera diffusé entièrement sur la page officielle de la Direction régionale du département de la culture de Béni Mellal-Khénifra et sur les pages officielles des institutions et centres culturels de la région, à savoir la Maison de la culture de Béni Mellal, le Centre culturel d’Azilal, le Centre culturel de Kasbat Tadla, le Complexe culturel de Fqih Ben Salah, la Maison de la culture d’Afourer, le Centre culturel de Khénifra en plus de la maison de la culture de Bejaad.