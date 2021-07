Béni Mellal-Khénifra: les subventions du Programme d’appui aux coopératives seront débloquées à partir de septembre (Directrice de GiveDirectly)

lundi, 19 juillet, 2021 à 21:45

Béni Mellal – Les subventions du Programme d’appui aux coopératives initié par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’organisation à but non lucratif GiveDirectly seront débloquées à partir du mois de septembre prochain au profit de 250 coopératives de la région Béni Mellal-Khénifra, a affirmé, lundi, la Directrice de GiveDirectly-Maroc, Jamila Abbas.