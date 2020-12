Béni Mellal-Khénifra : l’offre d’enseignement et de santé renforcée en 2020

vendredi, 18 décembre, 2020 à 12:22

Béni Mellal – La région de Béni Mellal-Khénifra a vu en 2020 le lancement de plusieurs grands projets dans les domaines de l’enseignement et de la santé dont la concrétisation permettra assurément d’améliorer les prestations de ces deux secteurs vitaux et combler les lacunes en matière de formation et d’accès aux soins.

Ces projets visent essentiellement à renforcer l’offre locale d’enseignement avec un investissement de plus de 2,2 milliards de dirhams et à promouvoir les services de santé à travers notamment la création d’un pôle médical dans la région avec un financement dépassant un milliard de dirhams.

Dans le domaine de la formation, il a été procédé en septembre dernier au lancement des travaux de construction de la cité des métiers et des compétences de Béni Mellal ainsi que de deux pôles universitaires à Azilal et à Fkih Ben Saleh outre une série d’écoles communales, de collèges et de lycées modernes. Et en matière de santé, les infrastructures de la région ont été renforcées par la construction et l’équipement de plusieurs centres hospitaliers ainsi que d’un nouveau pôle de santé.

En ce qui concerne la cité des métiers et des compétences de Béni Mellal, elle sera érigée sur une superficie de 15 hectares et va nécessiter un investissement de près de 340 millions de dirhams. Elle sera organisée en 9 pôles sectoriels dédiés à l’apprentissage des métiers qui intéressent plusieurs domaines dont la gestion, la logistique, les industries agro-alimentaires, l’artisanat, le BTP et le tourisme.

Toujours au niveau de la formation, il sera procédé grâce à la mobilisation d’un financement de 100 millions de dirhams à la création, dans la province d’Azilal, d’un noyau universitaire multidisciplinaire qui permettra aux étudiants de cette localité de poursuivre leurs études supérieures sans être obligés de se rendre dans les autres villes avoisinantes.

Aussi, une école supérieure de technologie (EST) d’un investissement de 80 millions de dirhams est en cours de construction à Fkih Ben Saleh pour offrir aux étudiants de cette ville un espace d’enseignement universitaire spécialisé pour poursuivre leurs études.

En vertu de la convention de partenariat signée le 27 septembre 2019 portant sur le renforcement de l’offre de l’enseignement dans la région et la lutte contre la déperdition scolaire, il sera procédé à la création de 22 écoles communales, de 34 établissements d’enseignement, de 850 salles de cours dans l’enseignement primaire ainsi que de 1531 autres salles et dépendances sanitaires outre le remplacement de 1.800 salles en préfabriqué.

Le soutien social sera également renforcé particulièrement en milieu rural à travers la réalisation de 17 internats, de 290 cantines scolaires et l’acquisition de 423 bus scolaires.

Pour ce qui est du secteur de la santé, l’année 2020 a été marquée par le début de mise en oeuvre du protocole de la convention de partenariat signée le 13 août 2019 portant sur la réhabilitation de l’infrastructure sanitaire de la région avec une enveloppe de l’ordre d’un milliard de dirhams.

Dans le détail, il s’agit de la construction et de l’équipement à Béni Mellal d’une nouvelle annexe du centre hospitalier régional d’une capacité litière de 250 lits avec un financement global de 350 millions de dirhams, et d’un centre hospitalier provincial à Azilal d’une capacité de 120 lits avec un investissement de 240 millions de dirhams.

Il est également question de la réalisation d’un hôpital psychiatrique régional de 120 lits (70 millions de dirhams), et de la construction à Béni Mellal d’une clinique et d’un centre chirurgical en oncologie de (100 millions de dirhams), d’un centre régional de transfusion sanguine (20 millions de dirhams) et d’un centre régional intégré des métiers d’infirmier et des techniciens de santé (12 millions de dirhams).

Il sera également procédé à l’extension et à l’équipement de l’hôpital de proximité de M’Rirt (65 millions de dirhams), de la réhabilitation de l’hôpital provincial Hassan II de Khouribga (23 millions de dirhams) et de la réhabilitation et l’équipement de l’hôpital de proximité de Oued Zem (12 millions de dirhams).

Ces différents projets s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à améliorer les services et prestations fournis aux citoyens, et à généraliser les infrastructures sanitaires de qualité au niveau de la région pour remédier aux lacunes qu’enregistrent les secteurs de l’enseignement et de la santé dont les indicateurs sont en deçà du niveau national.