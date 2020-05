Béni Mellal- Khénifra: Présentation des mesures prises pour atténuer les répercussions socio-économiques du Covid-19

samedi, 30 mai, 2020 à 20:35

Béni Mellal – Le Conseil de la Région de Béni Mellal-Khénifra a passé en revue les différentes mesures adoptées pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 et soutenir les efforts nationaux dans ce domaine.

Les participants à une réunion tenue récemment par le conseil de la région ont mis en avant les différentes initiatives prises en coordination avec le comité de direction présidé par le Wali de la région pour juguler la propagation du Covid-19, se félicitant des efforts menés à l’échelle régionale pour réduire les effets de cette pandémie surtout sur les catégories les plus vulnérables.

Présidée par le président du conseil régional, Brahim Moujahid, la rencontre a mis l’accent sur la contribution importante du Conseil élu à hauteur de 38 millions de DH au Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ainsi que la contribution du président et des différents membres du conseil régional en consacrant un mois de leur salaire au profit de ce Fonds.

Le conseil a également alloué un montant de 25 millions de DH pour l’acquisition de 150.000 kits alimentaires distribués dans les cinq provinces de la région, afin d’aider les familles pauvres, nécessiteuses et affectées par la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, en plus d’un montant d’un million de DH pour l’acquisition d’équipements biomédicaux et de matériel de stérilisation au profit de la Direction régionale de la santé et pour l’achat de désinfectants et d’appareils de stérilisation.

Le Conseil a également réservé un montant de 11 millions de DH pour l’acquisition de matériel médical au profit de l’hôpital régional de Béni Mellal, notamment des respirateurs artificiels, ont rappelé les participants à cette réunion.

Par ailleurs, quelque 15 camions-citernes destinés à approvisionner le monde rural en eau potable, ont été remis par le Conseil, au profit des cinq provinces relevant de la région de Béni Mellal- Khénifra.

Le Conseil s’est également, arrêté, sur les différentes mesures prises dans le souci de juguler la propagation de la pandémie et sur les aides distribuées par l’instance élue pour assister les populations frappées de plein fouet par cette crise mondiale.