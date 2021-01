Béni Mellal-Khénifra : Un programme inédit pour le développement du tourisme de montagne voit le jour

mardi, 26 janvier, 2021 à 23:50

Béni Mellal – La signature, mardi à Béni Mellal, du programme Tourisme durable Suisse-Maroc est sans nul doute un pas historique sur la voie de la revitalisation du tourisme de montagne au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra.

Ce programme, qui ambitionne de soutenir la dynamique de l’activité touristique lors des quatre prochaines années dans la région de Béni Mellal-Khénifra, a été officiellement lancé par la signature d’une convention relative à l’impulsion de l’investissement touristique au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra et d’une autre portant sur la mise en place du “mécanisme d’appui technique et financier destiné à la réhabilitation des hébergements touristiques ruraux au niveau de la région”.

Le programme Tourisme Durable Suisse Maroc s’inscrit dans le cadre d’un accord bilatéral entre les gouvernements du Maroc et de la Confédération Helvétique afin de promouvoir le développement social et économique. En avril 2019, le Secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO) a approuvé le financement d’un programme de tourisme durable au Maroc.

L’objectif de la coopération entre les deux pays dans le secteur du tourisme est de développer la chaîne de valeur du tourisme durable afin de contribuer au renforcement de l’économie, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.

Le budget du programme s’élève à 38,5 millions de dirhams financé à 90% par le SECO avec une contribution du ministère du Tourisme et de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) à hauteur de 10%. Le programme Tourisme Durable Suisse Maroc s’aligne sur la stratégie nationale de développement du tourisme durable et accompagnera la région de Beni Mellal-Khénifra et plus particulièrement les provinces d’Azilal et de Béni Mellal à développer un tourisme durable afin d’améliorer les revenus, de créer de nouveaux emplois et d’améliorer ceux déjà existants, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Le programme sera mis en œuvre sous la supervision des partenaires stratégiques nationaux et une forte implication des acteurs publics, privés et associatifs régionaux investis dans le secteur touristique.

Béni Mellal-Khénifra présente un intérêt stratégique compte tenu de sa situation historique et géographique proche du massif de l’Atlas, de sa richesse en sites naturels et historiques, de son potentiel agricole ainsi que ses grands projets structurants et son patrimoine immatériel.

Le choix s’est porté sur cette région grâce à ces atouts majeurs pour le développement des activités touristiques: des massifs montagneux, une flore et une faune variées, le Géoparc du M’Goun classé par l’UNESCO ainsi que des lacs, rivières et cascades.

Le programme Tourisme Durable Suisse Maroc cible les provinces de Béni Mellal et d’Azilal dans la région de Béni Mellal- Khénifra et repose sur les trois piliers suivants : le développement des conditions propices au développement d’un tourisme durable, le renforcement de la compétitivité et l’accès au marché de certains secteurs inclus dans la chaîne de valeur du tourisme et le développement des compétences en matière touristique.

Le premier objectif vise à renforcer la gestion durable du tourisme par les acteurs clés. Il s’agira de développer les capacités des acteurs locaux à gérer la destination touristique selon une approche de gestion basée sur une bonne coordination et des outils innovants et efficaces.

Le 2ème objectif vise l’amélioration de la qualité de l’hébergement d’une quarantaine d’hébergements ruraux. Cette amélioration devra se traduire par l’augmentation des nuitées et le degré de satisfaction des clients.

Le 3ème objectif cible l’intégration d’une vingtaine de coopératives artisanales et agricoles et des communautés locales dans la chaîne de valeur touristique. Ces organisations seront accompagnées pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales. Elles bénéficieront d’un appui technique pour développer des produits et services commercialisables à travers les circuits touristiques de la région.

Le dernier objectif porte sur le renforcement de l’offre de formation liée au tourisme durable et aux métiers de la montagne. En collaboration avec le ministère du Tourisme, des experts suisses concevront de nouvelles formations répondant aux besoins des professionnels de la région. Ces formations seront en partie délivrées à distance sur la plateforme “Tourism Academy du ministère de tutelle.

Par ailleurs, le programme inclut la création d’une plateforme innovante de coordination qui sera mise en place progressivement en s’appuyant sur les initiatives et instances existantes.

Le programme Tourisme Durable Suisse Maroc répondra aux critères internationaux établis par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Ces critères garantissent l’intégration des mesures de durabilité. Ils ont été créés en vue de fournir une vision commune du tourisme durable à laquelle toute entreprise touristique devrait aspirer.

Ces critères sont organisés autour de quatre thèmes principaux : la planification efficace de la durabilité, la maximisation des avantages sociaux et économiques pour la communauté locale, la valorisation du patrimoine culturel et la réduction des effets négatifs sur l’environnement.