Béni Mellal-Khénifra : Remise de 16 véhicules de service aux Forces Auxiliaires

dimanche, 30 juillet, 2023 à 20:49

Béni Mellal – Un total de 16 véhicules de service ont été remis, samedi au siège de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, aux services du commandement régional des Forces Auxiliaires (FA), pour un montant de 4,3 millions de DH.

La cérémonie de remise des clés de ces voitures à l’occasion des célébrations marquant la Glorieuse Fête du Trône, s’est déroulée en présence, notamment, du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, du président du conseil de la région, des chefs des services sécuritaires, des autorités locales, d’élus, et des chefs des services décentralisés.

L’acquisition de ces voitures s’inscrit dans le cadre de l’activation de la convention de partenariat et de coopération liant le Conseil de la région de Béni Mellal Khénifra et le Commandement régional des Forces auxiliaires.

Cette opération vient également renforcer le parc automobile des services des FA de la région avec une nouvelle flotte qui leur permettra de mener à bien les missions qui leur sont dévolues, de soutenir les efforts colossaux consentis par ces services pour hausser le rythme de travail en plus d’améliorer la qualité de leurs interventions pour la sauvegarde de l’ordre public, la préservation des citoyens et de leurs biens, et la lutte contre l’anarchie dans le domaine public.

Cette initiative s’inscrit, de même, dans le cadre des initiatives visant à contribuer à renforcer le parc automobile des services sécuritaires de la région.

Dans ce sens, les services sécuritaires de la préfecture de Police de Béni Mellal avaient bénéficié de motos et de voitures de service pour un coût de 3,5 MDH, le Commandement régional de la Gendarmerie Royale pour un coût s’élevant à 4 MDH et le Commandement régional de la protection civile pour un montant d’environ 4 MDH.