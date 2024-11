Béni Mellal-Khénifra : Un rendement de plus de 59 mille tonnes de pommes en 2023

mardi, 19 novembre, 2024 à 19:41

Béni Mellal – Un total de 59.800 tonnes de pommes ont été produites en 2023, dans la région Béni Mellal-Khénifra, selon les données de l’Office régionale de mise en valeur agricole de Tadla (ORMVAT).

Nonobstant l’irrégularité des précipitations ayant fortement perturbé la filière pomicole lors de la campagne écoulée, ce secteur a réussi à maintenir une production stable et de qualité notamment dans la commune montagneuse d’Ait Bouguemez à Azilal, la plus grande base de production de pommier au niveau régional, apprend-on de même source.

Occupant une superficie de 2990 ha, la filière de pommier a réussi à maintenir son équilibre grâce notamment à l’extension de la superficie de cette culture au niveau des zones montagneuses et aux efforts déployés dans le cadre du Projet de développement rural des montagnes de l’Atlas.

Selon la même source, la région a connu la plantation de 238 ha de pommier et l’équipement d’une unité de fabrication de jus et de vinaigre de pomme et d’une autre frigorifique en énergie photovoltaïque, outre l’acquisition de 4 générateurs anti grêle pour la protection des vergers.

Il a été également procédé à la création, la formation et l’équipement de trois équipes métier, (Coop Tamaste Lilkhadamat El Filahiya , Coop Al Amal Lilkhadamat El Filahiya , Coop Ouawmdante) spécialisées dans l’entretien des vergers ainsi que la livraison de 35.000 caisses en plastiques et 2175 palettes en bois pour l’équipement de l’Unité de valorisation de pomme à Aït Bouguemez, selon la même source.

Pour ce qui est des actions réalisées dans le cadre de Plan Maroc Vert (pilier II), celles-ci concernent l’équipement de trois forages et d’un puits en pompage solaire pour l’irrigation des périmètres de plantation.

La culture du pommier est aussi une source d’emplois directs et indirects dans les zones rurales de la région en ce sens qu’elle permet à de nombreuses familles de la région de diversifier leurs sources de revenus, en offrant des emplois lors de la phase de la plantation, de la récolte, de la transformation (jus, vinaigre, etc.) et de la commercialisation des pommes, conclut l’ORMVAT.