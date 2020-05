Béni Mellal- Khénifra : Le service Allô 141 reçoit plus de 150 appels par jour, 6.000 depuis le déclenchement de l’épidémie

jeudi, 7 mai, 2020 à 15:15

Béni Mellal – Le service dédié à l’aide médicale d’urgence “Allô 141” reçoit plus de 150 appels par jour au niveau de la région Béni Mellal- Khénifra, soit plus de 6.000 depuis le déclenchement de la crise sanitaire du Covid-19, a souligné jeudi, le responsable de l’unité régionale d’information et de communication au sein de la Direction régionale de la santé, Hicham Choubi.

Le nombre d’appels reçus par les équipes sanitaires depuis le lancement de ce numéro a atteint jusqu’à présent un total de 6.000 appels avec une moyenne de 150 appels par jour, a relevé M. Choubi, indiquant que la direction régionale a mis en place des équipes sanitaires chargées de cette plateforme de communication pour la réception d’un plus grand nombre d’appels possibles, en vue de fournir des réponses à toutes les questions relatives au nouveau coronavirus.

La plateforme d’appel est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au niveau de la région depuis le 20 mars dernier, a-t-il expliqué, faisant observer que ledit service fonctionne avec 4 équipes constituées chacune de deux médecins qui se chargent, en plus de la réception et la régulation des appels téléphoniques d’informer les citoyens de la région sur les symptômes du Covid-19 et fournissent les renseignements et des conseils sur la maladie ainsi que les procédures à suivre en cas de suspicion d’un malade Covid-19.

Par ailleurs, la situation épidémiologique au niveau de la région Béni Mellal- Khénifra reste “maîtrisée” et “sous contrôle” et ne suscite aucune inquiétude, a assuré le responsable de la communication au sein de la DRS, relevant que la mise en place du service “Allô 141” a permis de notifier les premier cas positifs dans la région et de déceler jusqu’à mercredi 6 mai, un total de 87 cas infectés répartis sur le territoire de la région.

Il a dans ce sens rappelé la mobilisation de toutes les équipes médicales de la région pour faire face à cette pandémie, aussi le renforcement de la capacité litière spéciale Covid-19 dans les 4 hôpitaux de la région à savoir, le CHR de Béni Mellal avec 41 lits dont 11 lits de réanimation, l’hôpital de proximité de Demnat avec 38 lits dont 4 pour la réanimation, le CHP de Khénifra avec 66 lits dont 6 lits de réanimation outre le CHP de Khouribga avec 79 lits dont 9 pour la réanimation.

“Allô 141”, qui est dédié exclusivement aux personnes présentant des symptômes de la maladie Covid 19 pour leur fournir conseils et renseignements a été également créé au niveau de la région Béni Mellal Khénifra à l’instar des autres régions dans l’optique de réduire la pression sur le centre d’appel du service Allô Veille 080 100 47 47, déjà opérationnel via le centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP), rappelle-t-on.