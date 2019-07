Béni Mellal-Khénifra: “Services médicaux entre tes mains” remporte le 1er prix du Hackathon du développement humain

jeudi, 18 juillet, 2019 à 11:12

Béni Mellal – Le projet “Services médicaux entre tes mains” a remporté, mercredi, le premier prix de la région Béni Mellal-Khénifra de la compétition “Hackathon”, organisée par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Le projet primé consiste à créer une plate-forme électronique pour faire rapprocher les spécialités para-médicaux des enfants dans une situation de handicap.

En faisant appel à l’expertise des spécialistes dans le domaine, cette plate-forme fournira au groupe cible des services liés à la kinésithérapie, au soutien psychologique, à l’orthophonie et à la consultation médicale.

Le deuxième prix de cette compétition a été remporté par le projet “Mon vaccin, ma priorité”, qui concerne la présentation de services de vaccin dédiés aux enfants de familles vivant dans des zones montagneuses et enclavées dans la région Béni Mellal-Khénifra, depuis leur naissance jusqu’à 6 ans.

Le troisième prix est revenu au projet “Énergie”, visant à fournir un équilibre alimentaire aux enfants âgés de 2 à 6 ans, dans la même région, en proposant une boîte ludique, comprenant des additifs alimentaires naturels (vitamine A, vitamine D et vitamine Oméga 3).

A cette occasion, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de de la province de Béni Mellal, M. Khatib El Hebil, a fait savoir que cette compétition, organisée au niveau des 12 régions du Royaume, du 09 juillet au 08 août, s’inscrit dans le cadre des assises nationales du développement humain, prévues les 18 et 19 septembre prochain à Skhirat sous le thème “Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir”.

Il s’est ensuite félicité des idées créatives et innovantes proposées à même de permettra de soutenir les structures et les acteurs locaux pour accomplir les chantiers de l’INDH, avant de rappeler la nouvelle vision de la 3ème phase de cette initiative, lancée par SM le Roi Mohammed VI, et inspirée des Hautes directives du Souverain, contenues dans le discours du Trône du 29 juillet 2018, visant à renforcer les acquis réalisés lors des 1ère et 2ème phases, avec une réorientation de ces projets de mesure à développer le capital humain pour les générations futures, à faciliter l’intégration économique des jeunes et à soutenir les catégories en situation de précarité.

Pour sa part, M. Mohamed Samir El Khamlichi, gouverneur à la Coordination nationale de l’INDH, a souligné que ces assises nationales, organisées à l’occasion du lancement de la 3ème phase de l’INDH, visent à permettre aux jeunes disposant d’un esprit de leadership social de créer de nouveaux projets concernant les affaires liées au développement de l’enfance.

Ces assises sont également la traduction de la vision d’un modèle de développement complémentaire à travers les différents projets et chantiers, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, accordant une grande importance à cette catégorie, à travers le lancement de plusieurs projets renforçant son positionnement dans la société et appuyant le modèle de développement sur tous les niveaux.

Il a ajouté que hackathon s’inscrit en droite ligne avec cette orientation, dont la finalité est de donner aux jeunes la chance de créer et développer de nouveaux projets, en relation avec la petite enfance, à travers des thématiques liées à la “la santé de la maman et de l’enfant”, “l’alimentation”, “l’enseignement primaire”, “la stimulation précoce” et “l’éducation familiale”.

L’équipe gagnante dans la région Béni Mellal-Khénifra est qualifiée à la finale nationale, prévue lors des assises nationales du développement humain, les 18 et 19 septembre prochain.