Béni Mellal- Khénifra : La situation épidémiologique “maîtrisée” et “sous contrôle”

lundi, 27 avril, 2020 à 13:44

-Propos recueillis par Nouamane LABIDI-

Béni Mellal – La situation épidémiologique au niveau de la région Béni Mellal- Khénifra reste “maîtrisée” et “sous contrôle” et ne suscite aucune inquiétude, a assuré le directeur régional de la Santé, Abderrahmane Benhammadi.

Dans une interview à la MAP, M. Benhammadi a souligné que la Direction régionale de la santé de Béni Mellal- Khénifra à l’instar des autres directions du Royaume a activé précocement son système de veille et de surveillance épidémiologique en déclinant les actions de riposte nationales en plan d’action régional qui va de pair avec la vision et les objectifs de la politique nationale et qui s’assigne comme objectif principal de prévenir l’introduction du virus sur le territoire régional sinon la limitation de sa propagation.

Dans ce sens, une série de mesures proactives ont été mises en place visant l’amélioration de la qualité de riposte, de veille ainsi que la prise en charge des cas atteints du Covid-19 aux niveaux des hôpitaux de la région Béni Mellal- Khénifra à travers 4 axes, à savoir, la veille et la surveillance, la prise en charge des cas et la lutte contre la propagation du virus et le renforcement de la coordination, outre l’information et la communication au sujet de l’évolution du virus dans la région, a souligné M. Benhammadi.

Pour ce qui est de la veille et de la surveillance épidémiologique et depuis la déclaration du premier cas positif au Maroc le 2 Mars dernier nous avons procédé d’emblée à la mise en place et à la réactivation du centre régional des opérations d’urgence de santé publique appelé “CROUSP” comprenant entre autres des médecins de santé publique et des spécialistes en surveillance épidémiologique, des infectiologues, des cadres de la santé et du responsable de la communication au sein de la DRS, a-t-il fait savoir.

Cette entité qui se charge de la coordination avec le CNOUSP à Rabat, régule les cas et les alertes détectés par les équipes d’intervention rapide des cinq provinces de la région via les service téléphoniques dédiés à l’alerte des cas, et suit et analyse de façon quotidienne l’évolution de la situation épidémiologique dans la région, a-t-il ajouté.

Autres actions sont également mises en place par la direction régionale, à savoir la désignation et la formation des équipes d’intervention rapide au niveau des cinq provinces de la région, celles-ci sont les noyaux de la veille et de la surveillance épidémiologique au niveau des provinces et jouent un rôle primordial dans le système de veille et de détection des malades infectés au Covid-19 sur le plan régional, a dit M. Benhammadi.

Dans cette même dynamique, la direction régionale a mis en service la ligne téléphonique ALLO 141 d’aide médicale d’urgence qui est un service d’écoute, de régulation, d’information et de sensibilisation de la population autour du Covid-19 24/7, et “je peux vous dire que depuis son démarrage officiel le 20 mars jusqu’au 19 avril 2020 nous avons pu enregistrer presque 5000 appels soit une moyenne de 150 appels par jours”, a relevé le directeur régional.

Ces mesures proactives ont permis de notifier le premier cas positif dans la région le 13 Mars et de déceler 78 autres cas positifs jusqu’à dimanche 27 avril répartis sur le territoire de la région.

Le deuxième volet concerne l’accueil et la prise en charge des malades Covid-19, pour cela, la direction régionale a pris plusieurs mesures.

Tout d’abord, explique M. Benhammadi, “il fallait préparer et équiper les hôpitaux en ressources humaines et matérielles nécessaires pour prendre en charge les patients de la région, pour cela nous avons renforcer la capacité litière spéciale Covid-19 dans 4 hôpitaux de la région à savoir, le CHR de Béni Mellal avec 41 lits dont 11 lits de réanimation, l’hôpital de proximité de Demnat avec 38 lits dont 4 pour la réanimation, le CHP de Khénifra avec 66 lits dont 6 lits de réanimation et le CHP de Khouribga avec 79 lits dont 9 pour la réanimation sans oublier les unités de confinement qui sont en nombre de 100”.

“Pour ce qui est des ressources humaines, il faut dire que tous les staffs médicaux, paramédicaux et techniques des quatre hôpitaux de la région, notamment les spécialistes en réanimation, en maladies respiratoires et infectieuses, en cardiologie et toute autre spécialité médicale servant dans la prise en charge des cas Covid-19 ont été mobilisés pour prendre en charge tous les cas positifs de la région”, a-t-il précisé.

“Il fallait également les former et informer sur le Covid-19, et pour cela , et en suivant les directives du ministère de tutelle, nous avons organisé et encadré des sessions de formation au profit du personnel soignant sur le risque du Covid-19 aussi bien sur le plan théorique que pratique”, a-t-il souligné.

A ces équipes viennent s’ajouter le corps soignant des FAR mobilisé sur Hautes Instructions Royales pour renforcer le personnel médical soignant civil dans la prise en charge des patients Covid-19, a soutenu M. Benhammadi, saluant hautement les efforts colossaux et le soutien permanent de la médecine militaire à son homologue civile durant cette crise sanitaire.

Autres mesures ont porté essentiellement sur l’identification des circuits de personnes prises en charge spécialement dédiés aux malades Covid-19 y compris les patients hémodialysés au niveau des 4 hôpitaux cités ci-dessus, avec la mise en place des unités d’accueils et d’orientations Covid-19 à l’entrée des hôpitaux.

Par ailleurs, et conformément aux directives du ministre de la santé au sujet de la sécurité du personnel de santé, la direction régionale de la santé a doté les hôpitaux en équipements de protection individuel aussi bien pour le personnel chargé de la prise en charge des malades au Covid- 19 (combinaison, masque FFP2….), que pour le personnel chargé de la désinfection des surfaces, ainsi que l’acquisition par la direction régionale des produits de désinfection destinés aux hôpitaux et autres établissements de santé de la région.

M. Benhammadi a fait savoir que le ministère de la santé a approuvé le protocole thérapeutique des malades au Covid-19, dans la mesure où toutes les pharmacies hospitalières de la région se dotent régulièrement en quantité suffisante en médicaments à base de chloroquine tels qu’il est inscrit dans ledit protocole thérapeutique, ajoutant que “aujourd’hui, je peux dire que ce protocole a prouvé et continue de prouver son efficacité dans le traitement des patients du Covid-19 au Maroc, au moment où la totalité des cas de rémissions au niveau de la région sont dues à ce protocole”.

Il a également cité le renforcement du parc ambulancier des hôpitaux par des ambulances type A et B spécialement pour le transport des malades infectés au nouveau coronavirus.

Ces actions et mesures prises ont permis jusqu’à ce jour de limiter la propagation du virus au niveau des provinces de la région et d’éviter davantage de passer au stade critique de l’épidémie au niveau de notre région, autrement dit de notifier un nombre très élevé des contaminations et des cas en état critique, a relevé le directeur régional.

“Quant au volet relatif à la communication et l’information du grand public, des médias et de la presse au niveau de la région sur l’évolution de la situation épidémiologique, nous avons activé le plan régional de communication de la crise sanitaire covid-19”, a-t-il fait observer, notant que la direction régionale s’engage dans le principe de transparence et de partage de l’information, ainsi que la communication régulière et de façon continue autour de son système de veille de la maladie covid 19.