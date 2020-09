Béni Mellal-Khénifra : Succès de la première implantation d’une prothèse d’épaule dans la région

dimanche, 20 septembre, 2020 à 21:43

Fqih Ben Salah – Un staff médical de l’hôpital provincial de Fqih Ben Salah a effectué, récemment, avec succès une opération chirurgicale très délicate consistant en le remplacement de l’articulation de l’épaule d’un patient par une prothèse d’épaule.

Un staff médical composé du Dr. Oussama El Assil et du Dr. Abderrahmane Serouali, spécialistes en chirurgie orthopédique et en traumatologie, assistés par des médecins et d’infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation, a effectué avec succès, mardi dernier, à l’hôpital provincial de Fqih Ben Salah, une prothèse d’épaule délicate et minutieuse, première du genre dans la région Béni Mellal-Khénifra.