Béni Mellal-Khénifra: vers la vaccination de 220.000 élèves âgés de 12 à 17 ans contre le Covid-19

mardi, 31 août, 2021 à 16:48

Béni Mellal – L’opération de vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans profitera à quelque 220.000 élèves au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, a annoncé le Directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Béni Mellal- Khénifra, Mustapha Slifani.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP à l’occasion du lancement de cette opération au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, M. Slifani a indiqué que 27 centres de vaccination ont été aménagés au sein de divers établissements scolaires répartis sur les cinq provinces en vue de réussir la campagne de vaccination destinées aux élèves de la tranche d’âge 12-17 ans.

M. Slifani a assuré que cette opération a démarré dans de très bonnes conditions à la faveur des rencontres de coordination tenues aux niveaux central et régional en perspective du lancement de cette campagne de vaccination.

Des réunions ont été également tenues au niveau des provinces sous la supervision des gouverneurs des provinces en coordination étroite avec les services de santé pour préparer le démarrage de cette opération dans les meilleurs conditions, a-t-il ajouté.

“Nous avons constaté une grande affluence sur les centres de vaccinations aménagés à cette fin”, a souligné le Directeur de l’AREF, qualifiant cette opération d’acquis très important pour atteindre l’immunité collective et freiner la propagation de la pandémie en vue d’un retour rapide à la vie normale.

“Cette opération est importante pour réussir la prochaine rentrée scolaire en mode présentiel”, a-t-il encore soutenu.

Pour sa part, le directeur régional de la Santé de la région Béni Mellal-Khénifra, Abderrahmane Benhammadi, a indiqué que l’opération de vaccination de la catégorie 12-17 ans se déroulera sous la supervision de 170 cadres de la santé et de 60 cadres de l’enseignement.

Les bénéficiaires de cette opération se verront administrés deux doses des vaccins “Sinopharm” et “Pfizer” dont l’expérience à l’international a démontré l’efficacité chez cette tranche d’âge, et ce, conformément aux recommandations du comité national scientifique et technique en charge du suivi de la pandémie de Covid-19 au Maroc, a précisé M. Benhammadi.

Il a en outre affirmé que cette opération vise à garantir aux élèves une rentrée scolaire sure du point de vue sanitaire en raison de la pandémie du Covid-19 et en même temps élargir la population cible de la campagne nationale de vaccination en vue d’atteindre rapidement l’immunité collective.

M. Benhamadi a également fait savoir que le plan d’action de la Direction régionale de la santé à Béni Mellal prévoit le déploiement si besoin est d’unités de vaccination mobiles au niveau des cinq provinces de la région pour réussir cette opération.

La Commission interministérielle présidée par le Chef du gouvernement, réunie vendredi dernier, a décidé l’organisation à partir du 31 août courant d’une vaste opération de vaccination anti-Covid 19 au profit des élèves de la tranche d’âge 12-17 ans.

Cette opération va bénéficier aux élèves d’enseignement public et privé et des écoles des missions étrangères, afin de garantir des conditions sûres pour le démarrage de l’année scolaire.

La commission a pris cette décision sur la base du rapport du Comité scientifique en charge de la Stratégie nationale de vaccination qui avait recommandé la nécessité de vacciner les enfants âgés de 12 à 17 ans en vue de protéger tous les citoyens au regard de la recrudescence des cas d’infection parmi cette tranche d’âge.