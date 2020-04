Béni Mellal : Lancement de la 2è phase de l’opération d’aide alimentaire au profit des familles nécessiteuses

vendredi, 3 avril, 2020 à 17:22

Béni Mellal – Le lancement de la deuxième phase de l’opération d’aide alimentaire au profit de quelque 35.000 familles à faible revenu au niveau de la région Béni Mellal- Khénifra, a eu lieu vendredi à Béni Mellal.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés à l’échelle nationale pour atténuer les effets socio-économiques de la crise induite par le coronavirus.

La première phase de cette opération a concerné 15.000 familles en situation de précarité, ainsi que les travailleurs et employés en arrêt de travail en raison de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus.

L’objectif de cette initiative humaine et solidaire est de venir en aide aux personnes ciblées et d’alléger leurs souffrances en cette situation exceptionnelle que traverse le Maroc depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, décrété par les autorités compétentes pour lutter contre la pandémie du Covid- 19.

Ainsi, les autorités locales au niveau de la Région ont mobilisé d’importants moyens logistiques et humains pour assurer la livraison des aides directement aux domiciles des citoyens concernés, tout en veillant à ce que ces kits alimentaires soient remis directement aux personnes ciblées et ce, en application stricte des mesures préventives incitant les populations à se mettre en mode “confinement” et à ne pas sortir qu’en cas d’extrême nécessité.

Cette opération avait ciblé, dans un premier temps, les habitants des quartiers et douars situés dans des zones montagneuses relevant des communes de Tizi Nisli, de Boutferda, de Zaouiat Cheikh et d’El Ksiba.