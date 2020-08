Béni Mellal : Les autorités locales intensifient les opérations de sensibilisation et de prévention

mardi, 18 août, 2020 à 21:33

Béni Mellal – Les autorités locales de Béni Mellal-Khénifra ont intensifié les opérations de prévention et de sensibilisation de la population quant à la nécessité de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d’hygiène afin de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19.