Béni Mellal: Les principales recommandations de la rencontre régionale sur le développement des zones rurales et montagneuses

dimanche, 19 juin, 2022 à 16:12

Béni Mellal – Les participants à la rencontre régionale sur “le développement des zones rurales et montagneuses, un levier de la régionalisation avancée et de la justice territoriale” qui s’est tenue, samedi à Béni Mellal, à l’initiative de la Chambre des conseillers ont formulé une série de recommandations à caractère stratégique dont voici les plus saillantes:

– Créer un ministère chargé du développement des zones rurales et montagneuses,

– Assurer l’efficacité des investissements à travers la mise en place de partenariats entre les différents départements ministériels,

– Elaborer une loi-cadre relative aux zones rurales et montagneuses en s’appuyant sur les programmes intégrés de développement des zones rurales et montagneuses,

– Mettre en place des politiques publiques intégrées dédiées au développement des zones rurales et montagneuses,

– Revoir les approches de développement et les adapter aux spécificités des zones rurales et montagneuses,

– Soutenir la recherche scientifique et l’innovation en vue d’accompagner les projets de développement dans les zones rurales et montagneuses,

– Renforcer les mesures relatives aux zones rurales et montagneuses aux sein des plans et programmes sociaux,

– Chercher de nouvelles sources de financement au niveau national et international,

– Faire bénéficier davantage les zones en situation de précarité des financements du fonds du développement rural,

– Elargir la couverture médicale et améliorer l’accès aux services de santé dans les zones rurales et montagneuses,

– Adapter le système scolaire et universitaire aux spécificités locales, (généralisation des bourses),

– Insuffler une nouvelle dynamique à l’économie des zones montagneuses en ciblant les secteurs créateurs de richesse et de l’emploi,

– Développer la production et la commercialisation des produits locaux,

– Préserver l’environnement et garantir une gestion rationnelle des ressources naturelles,

– Sauvegarder le patrimoine culturel des zones rurales et montagneuses et en faire un levier du développement économique,

– Diversifier l’agriculture et développer le secteur du tourisme dans la région,

– Accorder davantage d’intérêt à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire.