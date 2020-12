Béni Mellal: les unités d’enseignement préscolaire à Tizi N’Isly, un projet exemplaire de scolarité en milieu rural

jeudi, 31 décembre, 2020 à 11:45

Béni Mellal – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) continue à mettre en place des unités d’enseignement préscolaire dans les zones montagneuses de la province de Béni Mellal dans le cadre de son programme visant à promouvoir la scolarisation et à généraliser l’enseignement préscolaire en milieu rural.

Dans cet élan, l’INDH vient d’inaugurer une nouvelle unité d’enseignement préscolaire dans la commune rurale de Tizi N’Isly sur un total de 12 unités similaires qui ont été réalisées depuis 2019 par un investissement de 1.308.000 dirhams, en vertu d’un accord entre l’INDH et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire.

La création de ces structures d’enseignement préscolaire qui bénéficient à 270 enfants s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’INDH au titre de sa troisième phase (2019-2023) à l’effort de généralisation de l’enseignement préscolaire conformément à la Vision stratégique de la réforme de l’enseignement 2015-2030.

L’enseignement préscolaire fait partie des quatre thématiques prioritaires de la Phase III de l’INDH et de son quatrième programme intitulé ”Impulsion du capital humain des générations montantes”. Consciente que l’enseignement préscolaire joue un rôle déterminant pour le développement cognitif et social des enfants et conditionne ainsi le bon déroulement de leur parcours éducatif, l’INDH, dans le cadre de sa troisième phase, apporte un soutien fort aux actions et initiatives visant la généralisation de l’enseignement préscolaire dans les zones rurales et reculées, et ce, partant de sa conviction qu’un enseignement préscolaire de qualité répond à la fois à un impératif de développement et d’équité.

A cet effet, l’INDH assure le financement total de tous les aspects relatifs à l’aménagement, l’équipement et la gestion pendant une durée de deux ans, tandis que la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire assume la mission de formation des éducatrices et de suivi de l’ensemble des étapes d’éducation des enfants bénéficiaires.

A cet égard, le responsable régional de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, El Mehdi Hosni, a indiqué que la réalisation de ces 12 unités d’enseignement préscolaire s’inscrit dans le cadre du programme 4 de l’INDH (phase III) et de l’axe portant sur la mise en place d’une offre préscolaire de qualité dans les zones rurales reculées.

Elle intervient également en application des Hautes Orientations Royales visant à insuffler un nouvel élan aux programmes d’appui à la scolarisation, de lutte contre l’abandon scolaire et de promotion de l’enseignement préscolaire.

Il a en outre qualifié cette initiative de contribution importante sur la voie de l’équité et de l’égalité des chances et une mise en oeuvre effective de l’obligation d’instruction pour tous les enfants dès l’âge de 4 ans, relevant qu’elle est le fruit d’un diagnostic participatif opéré au niveau des différents Douars relevant de la province de Béni Mellal qui pâtit du manque des structures d’enseignement préscolaire.

Pour atteindre cet objectif, la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire oeuvre à promouvoir l’enseignement préscolaire en équipant et en assurant la gestion pédagogique et administrative de ces unités conformément aux standards internationaux en la matière, et ce, dans le but de consacrer un enseignement préscolaire de très haute qualité, a-t-il dit.

Le staff pédagogique de ces unités d’enseignement a bénéficié d’une formation fondamentale dans le domaine éducatif et pédagogique ainsi que de sessions de coaching en vue de développer les compétences professionnelles des éducateurs, aux termes d’un partenariat entre la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire et l’Agence nationale de promotion des emplois et des compétences.

Le chef de la division de l’action sociale à la préfecture de la province de Béni Mellal, Abderrahmane Jabir, a affirmé, pour sa part, que l’inauguration de l’unité d’enseignement préscolaire de Tizi N’Isly sur un total de douze réalisées en 2019 dans les communes de Boutferda, Aghbala, Taghzirt et Tanougha, s’inscrit dans le cadre du programme de l’INDH visant à contribuer à la généralisation de l’enseignement préscolaire dans les zones montagneuses à l’horizon 2026, en vue de concrétiser les objectifs de la Vision stratégique 2015-2030.

L’INDH a financé ces unités d’enseignement préscolaire qui bénéficient actuellement à près de 300 enfants des différents Douars de ces communes alors que la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire assure le volet de gestion et de formation des éducatrices, a-t-il dit.

Et d’ajouter que les travaux sont en cours pour réaliser 31 autres unités d’enseignement préscolaire disposant de 51 salles d’une capacité d’accueil de 25 enfants chacune et dont la mise en service est prévue pour début janvier 2021.

De son côté, Amna Fath, éducatrice à Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, a fait savoir que le système d’enseignement au sein de ces unités se caractérise par sa diversité et sa complémentarité et s’appuie sur différents principes pédagogiques, notamment le jeu en tant qu’outil de divertissement de l’enfant ainsi que sur “la pédagogie du projet” qui fait de l’enfant lui-même un “projet fondamental”.

L’éducation au sein de ces unités vise à favoriser l’éveil des enfants et leurs capacités cognitives à travers l’apprentissage de l’alphabet, de la lecture et de l’écriture ainsi qu’à travers les activités de coloriage et de peinture, a-t-elle expliqué.