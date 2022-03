Béni Mellal: Ouverture des Assises régionales du Plan d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur

samedi, 12 mars, 2022 à 12:10

Béni Mellal – Les travaux des premières assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTESRI 2030), ont débuté, samedi à Béni Mellal, avec la participation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.

Ces assises auxquelles prennent part le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, les gouverneurs des provinces de la région, le président du Conseil de la région, Adil Barakat, le président de l’Université Sultan Moulay Slimane, Nabil Hmina, et plusieurs acteurs de la société civile, s’inscrivent dans le cadre d’une série d’assises régionales programmées dans le cadre d’une démarche de co-construction du PACTESRI 2030.

Ouvrant les travaux de ces Assises, M. Miraoui a indiqué dans une allocution que ce débat régional s’inscrit dans le cadre d’une démarche participative adoptée par le ministère en prévision du déploiement du Pacte ESRI 2030, relevant que ce pacte tire son essence des recommandations du nouveau modèle de développement et s’appuie sur les priorités fixées dans le cadre du programme gouvernemental 2021-2026, notamment dans son volet lié à la valorisation du capital humain.

Ces assises sont l’aboutissement de plusieurs rencontres de concertation qui se sont tenues avec les forces vives de la région, notamment les collectivités territoriales, les acteurs socio-économiques et les acteurs de la société civile, ainsi que des sessions organisées avec des étudiants, des professeurs, des chercheurs et des cadres administratifs et techniques, a affirmé M. Miraoui qui a salué l’ensemble des parties prenantes pour leurs précieuses contributions en vue de réussir cette importante échéance consultative dans la perspective de répondre aux aspirations et attentes d’une université marocaine renouvelée à même d’accompagner l’évolution socio-économique et les mutations environnementales et sociétales, et relever les différents enjeux futurs.

L’objectif recherché, à travers le PactESRI est d’établir un nouveau modèle universitaire axé sur des pôles universitaires aux standards internationaux qui offrent un cadre propice à l’excellence et au développement des compétences des étudiants, a fait observer le ministre, mettant en avant le rôle de premier plan joué par l’université dans le domaine du développement régional, qu’il s’agisse de mettre à profit des compétences en faveur des secteurs productifs ou de soutenir la recherche scientifique, et de mobiliser les potentiels humains et économiques et les transformer en levier de création de valeur ajoutée et d’emplois de qualité.

Ce nouveau modèle permettra à l’Université marocaine d’offrir un cadre adéquat pour la réussite du parcours académique et scientifique de l’étudiant, à travers un encadrement pédagogique efficace et une offre de formation basée sur une pédagogie innovante, a soutenu M. Miraoui.

Pour sa part, le président de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) a exprimé sa fierté de voir la région accueillir ces premières assises en tant que débat régional d’envergure pour l’activation de ce pacte ambitieux lancé par le ministère de tutelle pour accélérer la transformation du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, saluant les efforts colossaux du ministère en vue d’asseoir un modèle universitaire qui va de pair avec les choix faits dans le cadre du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement qui appelle à une mobilisation collective à grande échelle caractérisée par un esprit de patriotisme sincère et de haute responsabilité pour réformer le système d’enseignement supérieur.

“Ces assises sont une opportunité appropriée à travers laquelle nous pouvons consolider davantage notre relation avec la sphère universitaire”, a dit M. Hmina, qui a rappelé les actions de l’USMS qui n’a ménagé aucun effort pour parvenir à une vision intégrée de la gestion de l’Université.

L’USMS a honoré ses engagements en termes de mise en route de cet ambitieux pacte en ce sens que l’Université Sultan Moulay Slimane s’est engagée très tôt dans cette dynamique à travers une série de rencontres qui se sont soldées par la conclusion de 30 accords dans divers domaines dans la finalité de favoriser l’éclosion d’une université d’excellence et de mérite au service de l’épanouissement de l’étudiant marocain, a-t-il dit.

La réalisation de ces objectifs et l’accès à l’économie de la connaissance passent principalement par l’amélioration de l’enseignement supérieur et l’autonomisation des jeunes avec des compétences, des connaissances et des capacités techniques qui leur facilitent l’accès à un marché du travail mondialisé, a expliqué M. Hmina, faisant remarquer que l’Université a toujours constitué une pierre angulaire de la construction de l’État moderne et de l’accès à la société du savoir avec tous ses défis.

Cet évènement couronne les travaux et le bilan des rencontres consultatives organisées par l’université depuis janvier 2022. Ces dernières ont concerné aussi bien les intervenants de l’écosystème universitaire (enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique et étudiants), que les différents partenaires notamment les acteurs économiques, régionaux et sociaux. L’objectif étant de mobiliser l’intelligence collective pour l’édification d’un nouveau modèle de l’Université marocaine.

Lors de ces Assises, quatre tables rondes sont prévues pour favoriser les échanges et la co-construction entre les différentes parties prenantes autour des thématiques de l’inclusion territoriale et le développement intégré, l’inclusion économique et la compétitivité, l’inclusion sociale et durable et l’excellence académique et scientifique.

Les recommandations issues de ces assises, ainsi que de celles programmées entre le 12 mars et le 14 mai 2022, seront consolidées dans un rapport de synthèse général qui fera l’objet de discussion des Assises Nationales dédiées au lancement du PACTE ESRI 2030.

Ces assises verront la signature de plusieurs conventions et partenariats entre l’Université et ses acteurs régionaux, économiques, sociaux.