Béni Mellal : Ouverture en visio, des travaux de la Conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’innovation JEI-2020

mercredi, 20 mai, 2020 à 14:08

Béni Mellal – Les travaux de la Conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’innovation (JEI-2020) se sont ouverts, mercredi, par visio-conférence, à l’initiative de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS).

Organisée par l’École Nationale de Commerce et de Gestion, la Faculté d’Economie et de Gestion et la Faculté Polydisciplinaire relevant de l’USMS de Béni Mellal, sous le thème “Entrepreneuriat Digital, une force motrice dans le nouveau modèle du développement inclusif et durable pour la période post Covid-19”, cette première édition de la conférence internationale sur l’entrepreneuriat et l’Innovation se déroulera entièrement en ligne sur Microsoft Teams et sera animée par une équipe d’experts, consultants et professionnels des Etats-Unis, de la France, de la Pologne, du Sénégal et du Maroc.

A travers l’organisation de cette conférence international l’ENCG, la Faculté d’Economie et de Gestion et la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal expriment ensemble leur engagement d’incuber et de favoriser l’innovation conformément à la stratégie de l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal et à son plan académique.

L’entrepreneuriat digital constitue une potentialité importante pour le nouveau modèle de développement économique du Royaume, en raison de ces effets d’adaptation et de compétitivité pour l’économie marocaine à l’échelle mondiale, souligne l’USMS dans un communiqué.

Cette édition met ainsi l’accent sur le rôle de la digitalisation dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, plusieurs administrations se sont mises à la dématérialisation des démarches administratives. Même son de cloche pour les établissements scolaires et universitaires qui se sont mis à l’utilisation des plateformes d’enseignement à distance et ont instauré le télétravail pour éviter toute forme de paralysie de leur activité, poursuit l’établissement universitaire.

Au menu de cet événement figurent plusieurs thématiques, notamment, les leviers à activer pour permettre à l’entrepreneuriat digital d’accélérer la mise en place du nouveau modèle du développement économique, les dispositifs mis en place par le Maroc pour stimuler l’entrepreneuriat digital ainsi que les risques liés à l’entrepreneuriat digital et les moyens de leur gestion.

Il s’agit également de débattre des ajustements à prévoir et des priorités qui surgissent dans ce domaine compte tenu des effets de la pandémie du Covid-19, ainsi que du devenir de l’entrepreneuriat en Afrique suite aux conséquences de la pandémie qui a sévit partout dans le monde.