Béni Mellal : Poursuite de l’opération de vaccination des enseignants contre la Covid-19

mardi, 2 février, 2021 à 17:23

Béni Mellal – L’opération de vaccination du personnel de l’enseignement relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra contre le nouveau Coronavirus, se poursuit dans de bonnes conditions, et ce en parfaite coordination avec les autorités locales et sanitaires.

L’administration de la première dose du vaccin a débuté lundi pour les membres du personnel pédagogique et technique de l’enseignement à Béni Mellal âgés de 45 ans et plus dans une ambiance empreinte de respect des mesures sanitaires et d’une mobilisation d’une large partie du personnel de l’enseignement.

Dans ce sens, un centre de vaccination a été créé au sein de l’AREF où plusieurs fonctionnaires opérant au siège de l’Académie ont reçu la première dose du vaccin. Quelque 75 bénéficiaires ont été vaccinés à cette occasion.

Un total de 28 centres de vaccination ont été créés au niveau de la région au profit de 9716 bénéficiaires parmi les cadres pédagogiques et administratifs relevant de l’AREF de Béni Mellal-Khénifra.

Lancée jeudi dernier par SM le Roi Mohammed VI, la campagne nationale de vaccination contre le nouveau Coronavirus sera gratuite pour l’ensemble des citoyens avec comme objectif d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus.