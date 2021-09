Béni Mellal: un programme culturel éclectique pour le mois de septembre

samedi, 11 septembre, 2021 à 12:36

Béni Mellal – La maison de la culture de Béni Mellal a concocté un programme éclectique pour le mois de septembre, sous la supervision de la Direction régionale du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (Département de la Culture) et en collaboration avec plusieurs associations et acteurs culturels locaux.