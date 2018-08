Béni Mellal : remise d’un lot de véhicules médicalisés et de motocycles de police

lundi, 20 août, 2018 à 23:46

Béni Mellal – Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province Béni Mellal, Mohamed Dardouri a remis lundi plusieurs ambulances pour certaines communes de la région ainsi que des motocycles pour la préfecture de police à Beni Mellal, et ce, à l’occasion de la célébration des fêtes de la révolution du Roi et du peuple et celle de la jeunesse.

Il s’agit de cinq ambulances et de quatre unités mobiles médicalisées, destinées à améliorer les soins de santé et les conditions de travail du personnel dans les communes bénéficiaires, surtout dans les zones enclavées et difficilement accessibles.

Les communes bénéficiaires sont Aghbala, Bouteferda, Naour et Foum Al Aansr, dont les présidents ont reçu des unités mobiles médicalisées alors que les ambulances ont été offertes aux communes Aghbala, Foum Oudi, Dir Kssiaba, Guetaïa et Takzirtt.

L’acquisition de ce lot de véhicules médicalisés a nécessité une contribution financière de la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra de l’ordre de 4.007.680 dirhams dont 2.262.400 dirhams pour les ambulances et 1.745.280 dirhams pour les unités mobiles médicalisées.

Les communes bénéficiaires auront à leur charge le recrutement de chauffeurs, l’assurance des véhicules et leur entretien ainsi que le carburant, tout en s’engageant de les utiliser à bon escient. Quant à la direction provinciale de santé à Béni Mellal, elle aura pour mission d’encadrer la gestion de ce dispositif et faire le suivi pour que les populations ciblées puissent bénéficier des prestations de santé dans les meilleures conditions possibles. Elle aura aussi la tâche de désigner les équipes dans les unités mobiles médicalisées, d’établir un plan d’action et de veiller à ce que les missions assignées auxdites unités soient remplies convenablement au profit des populations.

Concernant les motocycles offertes à la préfecture de police de Béni Mellal, elles sont au nombre de dix pour un montant de 888.120 dirhams et s’inscrivent dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra et la Direction Générale de Sûreté Nationale (DGSN).

Cette cérémonie organisée au siège de la Wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra, s’est déroulée en présence notamment du président de la région Béni Mellal-Khénifra, Brahim Moujahid ainsi que les les présidents des communes relevant de la région.