Béni Mellal : Réunion du comité régional de veille économique consacrée au secteur du commerce

jeudi, 4 juin, 2020 à 16:34

Béni Mellal – Le comité régional de veille économique a tenu sa troisième réunion consacrée à l’examen de la situation du secteur du commerce et des services, et ce dans le cadre des mesures initiées par le Comité pour la période post-confinement.

Lors de cette réunion, un diagnostic précis de la situation du secteur du commerce et des services ainsi que les répercussions engendrées par la période de confinement a été dressé de sorte à ce que de mesures pratiques pour encourager la consommation intérieure soient initiées, a indiqué un communiqué de ce comité relevant du conseil de la région, qui a appelé les institutions bancaires à réduire les taux d’intérêt sur les prêts au logement et de consommation, et d’accompagner les entreprises commerciales et de services pour qu’elles puissent reprendre leurs activités de manière normale.

Le comité a recommandé la tenue d’une série de réunions consultatives avec les différents départements afin de surmonter les difficultés susceptibles d’entraver le retour de l’activité commerciale et des services à son état normal, notamment face à l’ampleur des contraintes dont souffre le secteur, dans une situation économique et sanitaire exceptionnelle.

Le comité a appelé les départements concernés à augmenter la taille des investissements publics dans la région pour créer des opportunités d’emploi et encourager la consommation interne, ajoute la même source.

Il convient de noter que la réunion, qui était présidée par le vice-président du Conseil de la région Amine Housseini a réuni les chefs des Commissions permanentes du Conseil, chargés respectivement des finances, du budget, de la programmation, du développement économique, de la santé, de l’environnement et de l’aménagement du territoire ainsi que du vice-président de la Chambre régionale de l’industrie, du commerce et des services et le représentant de la Direction régionale de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’économie verte et numérique.