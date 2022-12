Béni Mellal : Signature d’une série de contrats pour la mise en oeuvre du “Programme d’augmentation du nombre de professionnels de la santé à l’horizon 2030”

lundi, 12 décembre, 2022 à 21:08

Béni Mellal – Plusieurs contrats pour la mise en oeuvre du Programme d’augmentation du nombre de professionnels de la santé à l’horizon 2030″ ont été, signés, lundi à Béni Mellal, entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et dix facultés de médecine et de pharmacie relevant de sept universités publiques.