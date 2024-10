Béni Mellal : Un soutien continu de l’INDH à la scolarisation de la fille rurale

mercredi, 9 octobre, 2024 à 13:01

Béni Mellal – Depuis son lancement en 2005, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), n’a eu de cesse de soutenir la scolarisation de la fille rurale en prenant à bras le corps la lutte contre la déperdition scolaire, fléau qui met à mal les élèves filles des zones éloignées.

Cet engagement au quotidien de l’INDH à assurer une éducation pour tous y compris pour les filles des zones difficilement accessibles s’est traduit par la création de 14 Dar Talib et Dar Taliba à Béni Mellal entre 2005 et 2023, dont les services bénéficient à quelque 660 élèves dont 437 filles relevant du monde rural.

L’INDH conformément à sa philosophie dont le maître mot est de promouvoir le développement dans toutes ses dimensions, s’est fortement engagée dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” à travers la construction et l’équipement des maisons de l’étudiante qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre le fléau du décrochage scolaire.

L’ensemble de ces projets ont été conçus de manière à réunir toutes les conditions propices à l’épanouissement de la fille rurale qui n’aura plus à quitter les bancs de l’école pour des raisons se rapportant à l’éloignement des établissements scolaires.

A travers ces 14 maisons de l’étudiant, l’INDH contribue à la prise en charge des élèves filles en les hébergeant et en leur offrant les services de restauration, de transport scolaire, des prestations médicales ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif de qualité, combien indispensable à leur réussite scolaire.

Dans ce sillage, Dar Taliba d’Ouled M’barek (Béni Mellal) est un exemple édifiant de ces efforts entrepris par l’Initiative pour s’attaquer au phénomène du décrochage, notamment, auprès des filles issues des zones rurales situées aux abords de la ville de Béni Mellal ou disséminées sur des douars lointains juchés dans les montagnes.

Comme de coutume, l’INDH a apporté une contribution précieuse dans un souci d’asseoir l’équité spatiale et de garantir tous les prérequis de la réussite à ces filles en plus de leur épargner les lourdes dépenses relatives à leur déplacement des lieux de leur résidence aux établissements scolaires.

Véritable aubaine pour les filles de ces zones, Dar Taliba d’Ouled M’Barek qui a nécessité un investissement de 1.7 million de DH dont 480 mille DH la quote-part de l’INDH, témoigne l’engagement ferme de l’Initiative à assurer une éducation pour tous. La maison comprend des dortoirs, un restaurant, une salle informatique, une bibliothèque et plusieurs autres installations.

Dans une déclaration à la MAP, Amal Massadi de la Division Action sociale de Béni Mellal, a souligné que l’ensemble de ces structures ambitionnent d’encourager la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire dans le monde rural, rappelant que l’intervention de l’INDH est axée sur le financement d’un certain nombre de projets liés à la construction, à la réhabilitation ainsi qu’à l’équipement de ces maisons.

L’INDH veille dans le cadre du programme d’Impulsion du capital humain des générations montantes à garantir le transport scolaire de ces filles des lieux de leur résidence à Dar Taliba tout en leur fournissant des prestations de qualité qui leur assurent de meilleurs horizons scolaires.

Pour sa part, El Hachemi Badri, de l’Entraide Nationale à Béni Mellal a fait savoir que Dar Taliba d’Ouled M’barek permet à 32 filles de poursuivre leurs études dans un environnement sain et propice à l’apprentissage et à l’excellence, relevant que des filles relevant des communes rurales d’Ouled M’barek, d’ Ouled Gnaou et de Foum Oudi bénéficient des services de Dar Taliba dans les trois cycles de l’enseignement public.

La maison de l’étudiante d’Ouled M’barek s’ajoute aux multiples autres structures sociales érigées à l’échelle de la province de Béni Mellal avec le fort soutien de l’INDH. Cet établissement a porté ses fruits dans la mesure où le taux de réussite des filles pensionnaires en 2023 a atteint 86 pc.