A Béni Mellal, un vaste projet de l’INDH pour équiper les maisons d’accouchement et de maternité

lundi, 20 mai, 2024 à 14:10

Béni Mellal – Un vaste projet destiné à équiper les maisons de maternité et d’accouchement est mis en oeuvre dans la province de Béni Mellal dans le cadre des efforts visant à renforcer et à promouvoir la santé maternelle et infantile dans les localités montagneuses.

Ce projet novateur conçu par le Comité provincial du développement humain de Béni Mellal s’assigne pour objectifs de répondre aux besoins des dispensaires de santé et des maisons d’accouchement et de maternité en termes d’équipements médicaux et biomédicaux destinés à renforcer le suivi des femmes enceintes et à assurer une meilleure prise en charge néonatale.

Mis en oeuvre dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain, ce projet qui a nécessité un montant de plus de 30 millions de DH, traduit l’intérêt particulier accordé par le Comité Provincial du Développement Humain de Béni Mellal à la santé de la mère et de l’enfant et à l’amélioration des conditions d’accouchement des femmes dans un milieu surveillé.

Cette initiative qui cible une population de plus de 10000 femmes, tend, également, à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, à lutter contre la malnutrition et à prévenir le retard de croissance chez les enfants à bas âge à travers la mise à disposition de ces centres de matériel médical et biomédical de pointe pour le suivi de l’accouchement des femmes enceintes et le diagnostic précoce de la santé des nouveaux nés prématurés et des complications liés à la grossesse.

A ces efforts, s’ajoutent, également, le renforcement du système de santé communautaire dans diverses communes en vue de sensibiliser les femmes de ces zones quant à l’importance de communiquer avec les femmes relais communautaires et de s’adresser aux dispensaires de santé les plus proches pour le suivi de leur état de santé et de leurs enfants.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division Action sociale de Béni Mellal, Abderrahmane Jaber a fait savoir que le CPDH de la province a programmé au cours de la troisième phase de l’Initiative quelque 77 pour un montant financier de 176 millions de DH dans le but de tirer vers le haut les indicateurs de santé des générations montantes et d’améliorer la santé maternelle, infantile et juvénile.

Parmi les efforts déployés au niveau de la province de Béni Mellal, M. Jaber a cité l’intensification des campagnes de sensibilisation à la santé maternelle et infantile, la création et la rénovation des maisons de maternité et d’accouchement, le renforcement du système de santé communautaire ainsi que l’acquisition d’unités mobiles et d’ambulances pour renforcer la mobilité des différents patients et femmes enceintes vers les centres de santé les plus proches.

En ce qui concerne l’équipement des dispensaires de santé et des Dar Al Oumouma, M. Jaber a indiqué que ce projet ambitionne de doter ces structures des moyens logistiques nécessaires pour assurer une prise en charge optimale des femmes enceintes et des autres patients, faisant remarquer que la province de Béni Mellal compte 86 femmes relais communautaires qui conseillent, accompagnent et assurent le suivi sanitaire des femmes enceintes des trois cercles de Aghbala, El Ksiba et Kasbat Tadla.

Il est à rappeler que les personnes relais communautaires sont recrutées et formées dans le but d’accompagner les femmes enceintes et les sensibiliser à l’importance de suivre en permanence leur état de santé tout au long de la période de grossesse et après la phase d’accouchement et à l’impératif d’adopter une nutrition maternelle et infantile de qualité, ce qui contribue significativement à réduire de la mortalité maternelle, néo-natale et infanto-juvénile.