Béni Mellal : Le Wali de la région s’informe du bon déroulement des opérations de prise en charge des malades Covid-19

vendredi, 28 août, 2020 à 13:50

Béni Mellal – Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil a effectué jeudi, une visite au centre hospitalier régional (CHR) de Béni Mellal où il s’est informé des mesures prises au niveau de cet établissement hospitalier pour organiser les opérations d’accueil et de prise en charge des personnes infectées par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Lors de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des visites régulières effectuées par les autorités locales de la région dans le but de s’informer de près du respect des mesures prises par les autorités publiques pour freiner la propagation de la pandémie du covid-19 dans la région, le Wali de la région et la délégation l’accompagnant, a effectué une visite à la cellule de prévention, de sensibilisation et de soutien social des malades Covid-19 avant de se rendre à la cellule de prise en charge des personnes positives au virus, à la cellule d’accueil et de triage et à la cellule d’accueil des cas suspects.

Au cours de cette visite, le Wali de la région s’est également informé de l’emplacement du nouvel hôpital de la région, d’une capacité de 100 lits.

Cet établissement sanitaire qui sera réalisé par le ministère de la Santé, a pour vocation de renforcer l’offre de santé dans la région et de soutenir la capacité du centre hospitalier régional, ce qui contribuera à améliorer les conditions d’accueil et de traitement dans cet hôpital.

Lors de cette visite, M. El Hebil a tenu à exprimer sa gratitude au personnel soignant de cet hôpital, mettant en avant les efforts inlassables et colossaux consentis par ces équipes depuis le déclenchement de la pandémie dans la région, en vue de soigner les personnes infectées par cette épidémie mortelle.

A cette occasion, le Wali a émis l’espoir de voir ces efforts couronnés de succès dans l’objectif de contenir et limiter la propagation de cette pandémie aux grandes répercussions économiques et sanitaires.