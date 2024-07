A Benslimane, des coopératives à la conquête du marché international grâce à l’INDH

mercredi, 10 juillet, 2024 à 14:19

Benslimane – Grâce au soutien agissant de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), via le programme ‘’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes’’, de nombreuses coopératives agricoles basées à Benslimane ont réussi à s’adjuger des parts de marché au niveau national et même à l’international.

Ce constat a été relevé lors d’une visite de terrain effectuée mardi dans le cadre de la célébration de la journée internationale des coopératives lors de laquelle ont été exposées les réalisations ainsi que les ambitions de ces coopératives.

Dans une déclaration à la MAP, Hosni Fouad, responsable du programme ‘’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes’’ à la Division de l’action sociale de la province de Benslimane, a souligné que la célébration de cette journée est l’occasion de mettre en lumière le rôle majeur des coopératives en faveur du développement durable, l’équité sociale et économique, la valorisation des ressources ainsi que la réduction des disparités dans les domaines d’activités génératrices de revenu.

Il cite pour exemple la coopérative ‘’Dar Al Hadgate’’ et la coopérative agricole paysanne à Benslimane ainsi que la coopérative Eco ferme basée dans la commune Fdalate et spécialisée dans la fabrication des fromages qui ont réussi à conquérir des parts de marché à l’international, notant que ce succès a permis d’améliorer la condition des femmes, outre la création de nouveaux emplois dans la région.

Exposant le bilan des réalisations au niveau de la province de Benslimane, il a révélé que le nombre des projets inscrits dans le cadre du programme d’amélioration du revenu entre 2021 et 2023 se chiffre à 71 au profit de 31 coopératives féminines, ajoutant que la contribution de l’INDH dans sa 3ème phase s’élève à 9 millions de dirhams mobilisés en faveur de 300 bénéficiaires.

Pour sa part, Bouchra Lhmami, présidente de la coopérative féminine ‘’Dar Al Hadgate’’ a fait savoir que son établissement est spécialisé dans la fabrication artisanale du couscous à base de toutes variétés de céréales et d’herbes aromatiques, avant d’indiquer, dans une déclaration à la MAP, que l’INDH a permis aux femmes membres de la coopérative d’être autonomes en leur offrant les outils et équipements nécessaires au traitement et à l’emballage du produit.

Et d’ajouter que la Direction provinciale de l’Agriculture accompagne la coopérative sur les plans de l’assistance technique et la gestion tout comme l’Office national de sécurité sanitaire des produits agricoles (ONSSA) qui veille scrupuleusement à la bonne qualité des produits et leur salubrité.

Et c’est justement grâce à l’autorisation de mise sur le marché international accordée par l’ONSSA que la coopérative a pu prendre part à des salons internationaux, entre autres, aux Etats-Unis, en Belgique et en France, a-t-il affirmé, avant d’exprimer son ambition d’étendre le champ de son activité et de recruter de nouvelles femmes en vue de répondre à la demande croissante sur les plans national et international.

Une ambition également partagée par Lamiaâ Ghassane, présidente de la coopérative ‘’Eco Ferme’’ qui a confié à la MAP que cette coopérative ne cesse depuis sa création en 2022 dans la commune de Fadalate de diversifier et de valoriser ses produits laitiers, principalement le fromage, annonçant la création toute récente d’un point de vente à Mohammedia.

Et de conclure en soulignant que l’INDH est à l’origine du succès de ce projet, ayant doté la coopérative de tous les équipements et installations nécessaires d’une valeur 200.000 dirhams sur un total de 333.000 dirhams, le coût du projet.