Benslimane en voie de devenir une ”Ville sportive’’

vendredi, 25 mai, 2018 à 10:27

Casablanca – Une série de projets sportifs structurants lancés ces dernières années à Benslimane, pour un investissement global de 12 milliards de dirhams, visent à en faire une ‘’ville sportive’’ par excellence, ce qui renforcera sa réputation et ses atouts exceptionnels telles que sa position géographique et ses prédispositions climatique et écologique.