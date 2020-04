Benslimane: Expérience inédite de don de sang sans violer l’état d’urgence

samedi, 4 avril, 2020 à 22:59

Benslimane-Les habitants de Benslimane ont participé en grand nombre, vendredi, à une opération inédite de collecte de sang lancée par la Fondation “Oulad Chaouia”, en vue de renflouer les stocks de cette matière vitale dans la ville, mais sans pour autant violer l’état d’urgence sanitaire décrété au Maroc depuis le 20 mars.

Pour faire aboutir cette initiative humaine, la Fondation a lancé un appel au don via les réseaux sociaux invitant les personnes intéressées à communiquer leurs contacts au comité d’organisation, qui s’est déplacé aux domiciles des donneurs en bus pour les acheminer en petit groupe de 4 ou 6 personnes vers la Banque du sang de Benslimane.

Cette opération vise à consacrer la culture du don de sang et à consolider les valeurs de la solidarité entre les citoyens, pour venir en aide aux malades ayant besoin de sang surtout dans cette période difficile.

A ce propos, le trésorier de la Fondation “Oulad Chaouia”, Abderrazak Moutiâ, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette campagne, organisée dans le cadre des actions de solidarité menées à l’échelle nationale, a enregistré une affluence massive des donneurs, expliquant que son succès est du en grande partie aux efforts consentis par la préfecture de Benslimane, qui a mis à disposition des masques et un autobus qui a sillonné les quartiers de la ville et la périphérie.

M. Moutiâ a également mis l’accent sur les effort de la Banque de sang qui a mobilisé une équipe médicale constituée d’un médecin, d’une infirmière et des cadres paramédicaux pour mener à bien cette action.

Il a également souligné que cette campagne est une réaction normale à l’appel lancé par le Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) pour combler le déficit enregistré en cette substance vitale, pour sauver la vie de nombreuses personnes qui en ont le plus besoin, tels que les patients atteints du cancer, de la thalassémie et d’autres maladies hématologiques, en plus de celles victimes des hémorragies durant les accouchements ou qui sont victimes d’accidents de la circulation.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), rappelle-t-on, considère le don de sang comme un acte de bienfaisance et de bénévolat visant à sauver des vies humaines, outre ses bienfaits multiples sur la santé du donneur de sang.