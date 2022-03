Benslimane: Les commissions mixtes intensifient les opérations de contrôle des marchés et points de vente

vendredi, 4 mars, 2022 à 23:51

Benslimane – A l’approche du mois de Ramadan, les commissions mixtes de contrôle, au niveau de la province de Benslimane, multiplient les visites dans plusieurs marchés hebdomadaires et points de vente, visant à assurer un suivi de l’état d’approvisionnement en produits alimentaires de base.

Ainsi, les membres de la commission provinciale mixte ont effectué, vendredi, une tournée dans des points de vente, au niveau de la municipalité de Benslimane, pour s’informer de la qualité des produits en vente et de leur prix.

Cette opération, qui a pour objectif de lutter contre toute sorte de fraudes et de la hausse des prix, a été assurée notamment par des représentants de la division économique et sociale, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), des délégations provinciales de santé, du commerce et de l’industrie, du service vétérinaire, et des autorités locales.

A cette occasion, le chef de division économique et sociale à la province de Benslimane, El Hamdaoui Abderrahim, a confié à la MAP que lors de cette tournée dans différents locaux de commerce, il a été constaté que l’offre des produits dépasse les besoins de la demande.

Il a ajouté que les ventes, au niveau de la province, ont lieu à travers 9 marchés hebdomadaires, outre un ensemble d’espaces commerciaux situés au niveau des centres urbains de la province de Benslimane et Bouznika.

Pour ce qui est des prix des denrées alimentaires, ils ont connu, selon lui, une hausse notable au cours des dernières semaines, en raison des répercussions de la pandémie du Covid-19, des conditions climatiques et de la conjoncture économique et politique mondiale, prévoyant leur stabilité durant les mois de Chaâbane et Ramadan.

Il n’a pas manqué de rappeler l’importance des opérations de contrôle et leur rôle dans la lutte contre toute pratique frauduleuse pouvant nuire aux consommateurs.

Concernant les actions des commissions mixtes, il a fait savoir qu’elles ont procédé à la destruction de plus de 27 mille kg de produits impropres à la consommation (boissons, conserves, épices, farine, légumes, viandes et poisson…), lors de 166 sorties ayant visé 1670 points de vente en milieux urbain et rural, et au niveau des marchés hebdomadaires.