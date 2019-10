Berkane: Destruction de 136 tonnes de pommes de terre et transmission des PV d’infractions à la justice

vendredi, 4 octobre, 2019 à 13:04

Évoquer le Brésil, c’est forcément invoquer les images paradisiaques de Rio De Janeiro. Considérée comme l’une des plus belles villes du monde, l’ancienne capitale du pays de l’ordre et du progrès est une cité parfaitement et habilement inscrite dans une géographie faite de collines majestueuses qui se sont frayées au fil des âges des chemins étroits dans l’océan atlantique.