Berkane: Plus de 8.600 personnes déférées devant la justice pour leur implication dans diverses affaires

mercredi, 16 mai, 2018 à 18:03

Berkane – Les interventions des services de la sûreté nationale à Berkane ont permis de déférer devant la justice, durant la période allant du 16 mai 2017 au 15 mai courant, quelque 8.694 individus impliqués dans différentes affaires, a indiqué, mercredi, le chef du district provincial de la sûreté nationale à Berkane, Noureddine Friji.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée dans la ville de Berkane à l’occasion du 62-ème anniversaire de la création de la Sûreté nationale, M. Friji, a fait état, dans une allocution lue en son nom, du traitement de 16.995 affaires durant la même période, et de l’interpellation de 2.014 individus recherchés pour leur implication dans différents crimes.

De même, les éléments de la police, a-t-il poursuivi, ont saisi 4.128 grammes de résine de cannabis (chira), 211 g de cocaïne, 166 g d’héroïne, 2.065 g de kif, 706 litres de boissons alcoolisées de contrebande, 53.672 comprimés psychotropes, ainsi que 1.345 téléphones portables et 201 armes blanches.

Au volet de la circulation routière, 23.248 contraventions ont été enregistrées durant la même période, a-t-il fait savoir, notant que les amendes ont atteint une valeur globale de plus de 5,6 millions de dirhams (MDH) alors que 2.084 véhicules ont été mis en fourrière.

Dans le milieu scolaire, les services sécuritaires de Berkane ont participé, durant l’année scolaire 2017-2018, à plusieurs campagnes de communication et de sensibilisation dans divers établissements scolaires axées notamment sur l’éducation à la citoyenneté, la lutte contre la drogue et le harcèlement sexuel, la lutte contre la violence dans les stades et les dangers inhérents à la cybercriminalité.

D’autre part, M. Friji a souligné que l’anniversaire de la création de la Sûreté nationale constitue une occasion pour mettre en avant les actions louables accomplies et les sacrifices consentis par les agents et éléments de la police pour assurer la quiétude des citoyens et la préservation de leur sécurité et la protection de leurs biens.

Cette cérémonie, qui s’est tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, de fonctionnaires de la sûreté nationale, de personnalités civiles et militaires et des élus, a été marquée par la remise de wissams royaux à des fonctionnaires de police.