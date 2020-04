Berkane : La société civile participe activement aux efforts de lutte contre le coronavirus

lundi, 6 avril, 2020 à 19:40

Berkane – Les efforts pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) se poursuivent à un rythme soutenu au niveau de la province de Berkane où la société civile fait preuve d’une forte mobilisation en ces moments difficiles.

Joignant leurs efforts aux nombreuses et diverses actions menées par les autorités locales, les forces de l’ordre, les instances élus, le corps médical et d’autres parties, les acteurs associatifs multiplient les initiatives et s’impliquent corps et âme pour contribuer à la préservation de la sécurité sanitaire des citoyens.

Et c’est le cas de l’association Ajial Berkane pour le développement qui a lancé dimanche une vaste campagne de stérilisation au niveau des quartiers de cette ville de la région de l’Oriental dans la perspective de l’étendre pour englober le milieu rural.

Cette initiative a connu l’adhésion d’un groupe d’agriculteurs qui, conscients du devoir à remplir dans des circonstances comme celles-ci, ont mis à la disposition de l’association leurs tracteurs (16 au total) et du matériel de pulvérisation pour la désinfection des places et lieux cibles, et partant éviter les risques de contamination au coronavirus, ce virus dangereux qui peut rester en vie pendant des jours sur certaines surfaces.

En plus de la désinfection des rues et des endroits publics, en milieu urbain ou rural, les membres de l’Associalion Ajial ont saisi l’opportunité pour s’investir, en parallèle, dans une opération de sensibilisation des habitants à l’impératif du respect des règles qu’imposent l’état d’urgence sanitaire, de suivre les consignes en termes d’hygiène et de propreté et de rester chez eux pendant toute la période de confinement et ne sortir qu’en cas de besoin extrême munis de l’autorisation de déplacement exceptionnelle.

Pour les responsables de l’Association, cette initiative qui allie désinfection et sensibilisation rentre dans le sillage de la mobilisation générale que connaît le Royaume et du devoir de contribuer aux efforts fournis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie.

“Ajial Berkane” en tant qu’association citoyenne demeure engagée, comme toutes les autres associations, pour appuyer les différentes initiatives lancées par les autorités locales, et ses membres restent volontairement mobilisés pour mener des campagnes d’encadrement et de sensibilisation de la population quant à la gravité de cette pandémie, a indiqué à la MAP le président de cette association, Houssein El Kasmi.

Il a fait remarquer dans ce sens que son association a mobilisé dans un cadre de coopération les moyens logistiques et humains nécessaires, pour la campagne de stérilisation/sensibilisation lancée au niveau de la municipalité de Sidi Slimane Chraâ comme première étape avant de passer à d’autres communes rurales et urbaines, affirmant que toutes les mesures de prévention et de protection sont prises en considération et très au sérieux lors de cette opération.

M. El Kasmi a précisé à cet effet que les participants ont reçu, outre des notions et des explications sur le déroulement de l’opération de désinfection et le mode d’utilisation des stérilisants, des masques, des gants et d’autres équipements.

Les agriculteurs partenaires de cette action ont exprimé, pour leur part, leur fierté de participer à cette vaste campagne avec des engins agricoles et produits stérilisants, et d’adhérer à l’élan solidarité nationale dont ont fait preuve les citoyens marocains en interaction avec les décisions prises par les pouvoirs publics.

Ils ont de même mis en avant les Hautes instructions royales relatives à la création d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus, relevant que la situation actuelle requiert une mobilisation tous azimuts dictée par le devoir national afin de préserver la sécurité sanitaire des citoyens et pour venir en aide aux personnes et familles démunies.