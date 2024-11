Berkane/INDH : Signature de deux accords-cadres pour soutenir l’employabilité des jeunes par le sport

vendredi, 1 novembre, 2024 à 8:50

Berkane – Deux accords-cadres s’inscrivant dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont été signés, jeudi à Berkane, pour soutenir l’employabilité des jeunes par le sport.

Les deux accords, signés lors d’une réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH) de Berkane, présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Ali Habouha, visent à améliorer l’employabilité des jeunes à travers la formation dans de multiples domaines liés au sport.

Les deux accords réunissent le CPDH, la Ligue régionale de l’Oriental de football, la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip hop et disciplines assimilées, ainsi que les deux Directions provinciales de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et du Secteur de la Jeunesse à Berkane.

Concernant le premier accord, signé avec la Ligue de l’Oriental, il définit les conditions et les règles régissant le partenariat entre les parties contractantes, en vue de mettre en œuvre un projet d’appui à l’employabilité des jeunes par le sport dans la province de Berkane, à travers la formation de jeunes cadres dans le domaine de l’entrainement dans le football.

Cet accord cible les jeunes NEET (ni à l’emploi, ni en éducation, ni en formation), passionnés de football, d’une part, ainsi que ceux qui exercent des tâches d’entraîneur sans diplôme, d’autre part, et ce dans le but de les former, les qualifier et les accompagner pour obtenir le certificat d’entraîneur «Licence D», et partant, s’ouvrir sur de nouvelles perspectives d’emploi qu’offre le secteur du sport.

Le deuxième accord, signé avec la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip hop et disciplines assimilées (FRMSAFH), concerne la formation en vue de développer et valoriser les compétences dans la gestion des institutions, installations et projets sportifs. Le bénéficiaire de cette formation obtient un certificat l’autorisant à exercer comme directeur adjoint d’une institution sportive.

Cette formation, qui sera supervisée par un corps professoral d’enseignants-chercheurs de l’Université Mohammed V de Rabat, et des cadres spécialisés de la FRMSAFH, vise à doter les stagiaires des connaissances appliquées et des compétences professionnelles requises en matière de gestion d’une institution sportive, d’une structure, association ou un projet dans les domaines des services sportifs liés aux méthodes sportives de la Fédération.

La formation comprend un ensemble homogène d’unités, visant à permettre au stagiaire la familiarisation avec les textes juridiques réglementant le sport national, la familiarisation avec l’environnement et la culture de la pratique sportive ainsi que les besoins des pratiquants, et l’acquisition des fonctions d’assistant administratif, comprenant un appui dans la gestion des ressources, l’organisation du travail et la prestation de services aux bénéficiaires, en plus de la connaissance des principes de base de la comptabilité, et la maîtrise des techniques de communication.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’action sociale et du développement humain de la province de Berkane, Mohamed Mimouni, a expliqué que les deux accords visent à encourager la pratique sportive et à lancer un ensemble de formations au profit des jeunes dans divers domaines, tels que les assistants sportifs et les animateurs d’installations sportives, rappelant que le but, à travers ces formations, est aussi d’assurer le fonctionnement de toutes les installations et activités sportives dans un cadre professionnel et rationnel.

De son côté, la présidente de la FRMSAFH, Selma Bennani, s’est félicitée de cet accord signé dans le cadre de l’INDH, notant que ce partenariat se concentrera sur la formation et l’encadrement gratuits des jeunes et des femmes, en particulier les catégories vulnérables et les jeunes aux besoins spécifiques.

Pour sa part, le président de la Ligue de l’Oriental de football, Jamal Kaaouachi, a fait remarquer que l’accord signé est le premier du genre entre l’Initiative nationale pour le développement humain et la Ligue, indiquant que ce partenariat, qui est également considéré comme une initiative exemplaire pouvant être adoptée dans d’autres régions du Royaume, s’inscrit dans le cadre de la formation des formateurs et vise à donner à cette catégorie une opportunité pour accéder au marché du travail.