À Berrechid, le 3e Salon des céréales et légumineuses relève le pari de “la garantie de la souveraineté alimentaire”

samedi, 5 novembre, 2022 à 19:40

Berrechid – La 3e édition du Salon national professionnel des Céréales et Légumineuses, organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, a été officiellement inauguré samedi à Berrechid sous le signe: “Les céréales et légumineuses et le pari de la garantie de la souveraineté alimentaire”.