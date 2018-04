Berrechid : Arrestation de trois individus pour liens présumés avec un réseau spécialisé dans le vol avec violence

lundi, 2 avril, 2018 à 12:59

Rabat – La Brigade de la police judiciaire de la ville de Berrechid a procédé, dimanche soir, à l’arrestation de trois individus, dont une jeune femme, pour leurs liens présumés avec un réseau spécialisé dans le vol avec violence et sous la menace d’armes blanches.

Lors de l’opération du démantèlement de ce réseau criminel, l’un des prévenus a agressé un commissaire de police en utilisant du gaz lacrymogène, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’enquête a révélé que les membres de ce réseau, dont deux faisaient l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale pour trafic de psychotropes, sont impliqués dans plusieurs opérations de vol avec violence et sous la menace d’armes blanches dans les villes de Berrechid, Khouribga, Ben Ahmed et Daroua et qu’ils utilisaient une voiture de location avec de fausses plaques minéralogiques, précise la DGSN.

Les opérations de perquisition menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de la voiture utilisée dans les opérations de vol ainsi que des couteaux et plusieurs objets issus du vol, dont des vêtements de femmes, des sacs à main et des documents d’identité d’autrui, selon la même source.

Les trois prévenus ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent et ce pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter l’ensemble des personnes impliquées ou complices dans l’exécution de ces actes criminels.