Berrechid: Arrestation de deux individus soupçonnés d’appartenance à un réseau criminel spécialisé en vol de voitures et trafic de drogue

samedi, 31 août, 2019 à 19:54

Rabat – Les éléments de la police judiciaire du district de Berrechid ont arrêté, vendredi, deux suspects, dont l’un fait l’objet de quatre avis de recherche au niveau national pour trafic de drogue et vol, pour leur implication présumée dans un réseau criminel, spécialisé en vol de voitures et trafic de drogue.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que d’après les premiers éléments de l’enquête, les deux individus arrêtés sont soupçonnés d’implication dans le vol de deux véhicules, les 23 et 28 août, qu’ils ont remis à un individu, lui aussi recherché pour des affaires de trafic de drogue et de psychotropes, dans les environs de Nouaceur.

Les opérations de recherches menées dans le cadre de cette affaire dans la région de Deroua, dans les environs de Casablanca, ont permis de retrouver un véhicule volé, lequel contenait des outils qui auraient été utilisés pour commettre le crime, à savoir de l’équipement de remorquage et de fixation des plaques, ainsi que des outils de mécanique, poursuit la DGSN.

Par ailleurs, près de 200 grammes de cannabis, 77 pilules d’ecstasy et une arme blanche ont été saisis lors de l’arrestation des deux suspects.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et pour arrêter le reste des individus impliqués dans ces actes criminels, conclut le communiqué.