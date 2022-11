Berrechid: construction du collège “Attahadi” pour un coût global de plus de 8 MDH

samedi, 12 novembre, 2022 à 21:56

Berrechid, 12/11/2022 (MAP) – Les infrastructures dédiées au secteur de l’enseignement ont été renforcées au niveau de la Direction provinciale de Berrechid par la construction du collège “Attahadi” pour un coût global de plus de 8,7 millions de DH (MDH), dont 1,8 MDH comme contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce projet, inauguré vendredi par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, est le premier du genre à être construit dans la commune rurale Ben Maâchou (province de Berrechid) sur une superficie de plus d’un hectare.

En plus du soutien de l’INDH, la collectivité territoriale concernée a contribué à hauteur de 2 MDH dans la construction de cet établissement d’enseignement, outre la Fondation Amane, relevant de l’une des unités de production spécialisée dans les matériels d’irrigation, avec une enveloppe de 1 MDH.

Quant au reste du montant (près de 4 MDH) alloué à la construction de cet établissement, il a été octroyé par la donatrice Saida Azbane Bennani, membre de la fondation Innerwheel Casablanca-Californie, alors que le ministère de tutelle a pris en charge l’équipement des classes et du réfectoire ainsi que la mobilisation des ressources humaines nécessaires.

Ce projet de développement, qui a contribué à réduire à zéro le taux de déperdition scolaire dans la région, est le fruit d’un accord de partenariat conclu entre les parties concernées en décembre 2018.

Les travaux de construction ont démarré début 2020 et ont été achevés sur une superficie couverte de 1.786 M2 en août dernier.

Ce collège comprend 8 classes, un laboratoire scientifique pour les travaux pratiques, 3 bureaux administratifs, un espace de lecture et une médiathèque, un réfectoire équipé, une infirmerie, un théâtre romain à ciel ouvert et des espaces verts.

Cet établissement, dont la capacité d’accueil s’élève à 640 élèves, dispose également d’un espace sportif de 1.138 M2, composé de deux terrains pluridisciplinaires et d’un circuit d’athlétisme avec vestiaires et sanitaires.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence notamment du Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca Said Ahmidouche, du gouverneur de la province de Berrechid, du directeur provincial de l’Education nationale, du directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de Casablanca-Settat et des représentants des partenaires associés dans ce projet, fruit d’un partenariat public-privé.